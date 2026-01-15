Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Gli specchietti digitali si sono presentati sul mercato come una novità per pochi, nata per supercar che volevano fendere l’aria e ridurre al minimo l’attrito, ora stanno iniziando a inserirsi nel mercato grazie alle loro capacità di visione in ogni condizione. Hyundai compie un deciso passo in avanti in questa direzione portando i retrovisori digitali sulla nuova Ioniq 9, SUV elettrico di grandi dimensioni che punta su comfort, sicurezza e visibilità come elementi chiave della propria identità.

Visibilità e sicurezza

Il cuore del sistema è rappresentato da una combinazione di retrovisori esterni digitali e specchio retrovisore interno con modalità digitale. Al posto delle superfici riflettenti tradizionali troviamo telecamere ad alta definizione, capaci di trasmettere immagini nitide e stabili su display dedicati all’interno dell’abitacolo.

Il vantaggio più immediato riguarda la qualità della visione. A differenza degli specchi convenzionali, l’immagine non viene influenzata dalla luce scarsa o dalle condizioni atmosferiche. Pioggia battente, nebbia, umidità o vetri ghiacciati al mattino non compromettono la visibilità, perché le telecamere lavorano in modo costante e ottimizzato. Anche di notte il sistema garantisce una resa più uniforme, riducendo l’abbagliamento dei fari alle spalle e migliorando la percezione degli ostacoli.

Un altro aspetto chiave è l’indipendenza dalla posizione del conducente. Con gli specchietti tradizionali, basta spostare leggermente la testa per perdere l’angolo corretto di visuale. Con i retrovisori digitali, invece, il campo visivo rimane stabile e coerente, offrendo un supporto importante soprattutto nelle manovre e nei cambi di corsia. Un dettaglio che, su un SUV lungo e imponente come Ioniq 9, assume un valore ancora più concreto in termini di sicurezza attiva.

Autonomia ed efficienza aerodinamica

Oltre che per la sicurezza, come appena visto, i retrovisori digitali giocano un ruolo anche per quanto riguarda l’efficienza e il comfort. Con una forma più compatta e filante il coefficiente aerodinamico cala notevolmente, che nel caso di Ioniq 9 si ferma a un Cx di 0,259, a tutto vantaggio dei consumi e perciò dell’autonomia.

Inoltre una minore resistenza all’aria porta anche un maggiore comfort acustico, non capita di rado infatti di percepire i fruscii aerodinamici ad alta velocità come fattori primari quando si valuta il comfort di viaggio e, gli specchietti in questo sono un fattore di rilievo.

Le soluzioni intelligenti di Ioniq 9

Gli specchietti digitali si inseriscono in una visione più ampia che Hyundai ha sviluppato attorno a Ioniq 9. Fin dal suo debutto, questo SUV elettrico a sette posti è stato pensato come un ambiente tecnologico evoluto, dove ogni soluzione è progettata per semplificare la vita a bordo.

La filosofia è chiara: tecnologia sì, ma sempre al servizio delle persone. I sistemi di assistenza, le interfacce digitali e le soluzioni di visibilità lavorano insieme per creare un’esperienza di guida più naturale e meno stressante. In questo contesto, i retrovisori digitali non sono un elemento isolato, ma parte di un ecosistema che mette al centro sicurezza, comfort e intuitività.

Hyundai dimostra così come una tecnologia nata per l’élite possa diventare uno strumento concreto anche su un grande SUV pensato per la famiglia. Con Ioniq 9, gli specchietti digitali smettono di essere una curiosità futuristica e iniziano a rappresentare un nuovo standard possibile.