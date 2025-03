Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Il nuovo SUV elettrico che guarda in alto: Hyundai IONIQ 9

La Hyundai IONIQ 9 si presenta come un modello di svolta segmento dei SUV elettrici di grandi dimensioni, poiché combina spazio e design personale con tecnologia all’avanguardia. Questa vettura, condividendo la piattaforma E-GMP con le celebri IONIQ 5 e IONIQ 6, rappresenta un passo avanti nel percorso di elettrificazione del brand coreano. Il suo debutto in Italia è previsto dopo l’estate. Dunque, quali sono i suoi punti di forza? Scopriamoli.

Un design che stuzzica la fantasia

Il design elegante e pulito della IONIQ 9 si unisce a un abitacolo premium raffinato e curato, capace di offrire spazio e comfort. L’ambiente interno in stile “lounge” è contraddistinto da un pavimento completamente piatto, reso possibile dalla sua natura di veicolo elettrico nativo, e da sedili con funzione relax (Relaxation Seat) nella prima e, nella configurazione a 6 posti, nella seconda fila. Questi sedili si reclinano completamente e sono dotati di poggia gambe, ideali per il relax durante la ricarica.

La funzione di massaggio dei Relaxation Seat utilizza una sofisticata tecnologia di pressione e vibrazione per stimolare il flusso sanguigno e ridurre l’affaticamento. Un elemento distintivo degli interni è l’inedita console scorrevole Universal Island 2.0, che può scorrere avanti e indietro per 19 cm, migliorando l’ergonomia e la flessibilità degli spazi. Questa integra anche un bracciolo bidirezionale e offre un vano portaoggetti con un volume totale di 18,2 litri. L’atmosfera accogliente è ulteriormente enfatizzata da elementi di design ellittici, toni rilassanti e dalla luce naturale che filtra attraverso il tetto panoramico. La IONIQ 9 offre anche un notevole spazio di carico, raggiungendo fino a 1.323 litri con la terza fila ripiegata e 620 litri con tutte e tre le file in posizione. Un frunk anteriore aggiunge ulteriore spazio, fino a 88 litri nei modelli RWD e 52 litri nei modelli AWD.

Un veicolo all’avanguardia

La IONIQ 9 è equipaggiata con un sistema di climatizzazione HVAC di ultima generazione con tecnologia a pompa di calore e sistema di pre-condizionamento, ottimizzato per garantire comfort ed efficienza anche a basse temperature. Questo sistema può gestire in modo indipendente le aree dei sedili anteriori e posteriori per massimizzare il risparmio energetico.

Le prestazioni e l’efficienza sono garantite da un corpo vettura estremamente aerodinamico, con un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di appena 0,259 (con specchietti laterali digitali). Contribuiscono a questo risultato i deflettori attivi anteriori (Active Air Flap) a doppio movimento, la copertura del sottoscocca sagomata in 3D e il design aerodinamico delle ruote. L’ampia autonomia è garantita da una batteria ad alta capacità da 110,3 kWh, che permette di raggiungere fino a 620 km (WLTP) nella versione Long-range RWD con cerchi da 19 pollici. La ricarica è ultrarapida grazie all’architettura a 800 Volt, che consente di portare la batteria dal 10% all’80% in appena 24 minuti con colonnine da 350kW. È inoltre disponibile la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), per ricaricare dispositivi esterni a 220V utilizzando la batteria dell’auto come un power bank.

Hyundai IONIQ 9: i diversi powertrain

Le diverse configurazioni del powertrain offrono prestazioni elevate, con la versione Performance AWD capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi. Il telaio ottimizzato offre una perfetta combinazione tra dinamica di guida, maneggevolezza e comfort del veicolo. La tecnologia ANC-R (Active Noise Control-Road), i vetri acustici a doppio strato e gli pneumatici a basso rumore di rotolamento contribuiscono a un elevato comfort a bordo. L’impianto audio premium BOSE a 14 diffusori e la tecnologia e-Active Sound Tech creano un’esperienza acustica eccezionale e personalizzata.

La IONIQ 9 è dotata di tecnologie innovative votate al comfort e alla sicurezza, tra cui un display panoramico curvo con cluster e monitor integrati da 12,3 pollici, un avanzato pianificatore di percorsi EV, un assistente AI attivabile con comandi vocali (“Hey Hyundai“) e un Remote Smart Parking Assist (RSPA). Sono inoltre disponibili aggiornamenti software OTA (Over-The-Air), la Digital Key 2.0 e la ricarica wireless per smartphone. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla ricarica dei dispositivi personali con sei porte USB-C ad alta potenza. La sicurezza è garantita da un pacchetto ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) estremamente completo. La IONIQ 9 offre anche una notevole capacità di traino e una modalità di traino intelligente.