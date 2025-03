Fonte: Ufficio Stampa Hyundai La gamma della Hyundai Kona 2025 parte da 26.700 euro

Hyundai Kona è uno dei modelli più interessanti della gamma Hyundai e, soprattutto in Italia, rappresenta un elemento centrale della strategia di crescita del costruttore coreano, grazie anche alle diverse opzioni di alimentazione messe a disposizione della clientela. Per rafforzare ulteriormente la posizione di Kona sul nostro mercato, Hyundai ha annunciato un rinnovamento della gamma, con il lancio della versione 2025, che arriva a due anni di distanza dal debutto commerciale.

Quattro allestimenti

La seconda generazione della Kona si basa ora su quattro allestimenti (a cui si sommano due varianti esclusive per la versione elettrica). La versione di ingresso alla gamma del B-SUV coreano si chiama XTech. A questa variante si affianca, invece, l’allestimento Business, sviluppato, come sottolineato dall’azienda, per soddisfare le esigenze dei professionisti ma in grado anche di essere la scelta ideale per le famiglie. Al vertice della gamma, Hyundai pone due diversi allestimenti. Per la clientela alla ricerca della massima sportività, sia nei contenuti che nello stile, c’è la versione N Line, nome che richiama le sportive di Hyundai. Per chi preferisce comfort e sicurezza è possibile puntare sulla Exellence.

La dotazione è sempre molto ricca. Già con l’allestimento di ingresso alla gamma, XTech, troviamo cerchi in lega da 16 pollici, luci diurne e di posizione a LED anteriori e posteriori, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera. Di serie troviamo anche il clima automatico, il volante in pelle, il quadro strumenti digitale e il display dell’infotainment con pannello LCD touch da 12,3 pollici con supporto ad Android Auto e Apple CarPlay wireless, navigatore e aggiornamenti OTA. Di serie troviamo anche le barre portatutto sul tetto e il sedile posteriore sdoppiabile con frazionamento 40:20:40. L’allestimento base include i sistemi di sicurezza inclusi nel pacchetto Hyundai Smart Sense.

La dotazione continua a crescere con i vari allestimenti, a partire dalla versione Business che aggiunge, tra le altre cose, sensore pioggia, specchietti esterni ripiegabili elettricamente, vetri posteriori oscurati, caricatore wireless per smartphone oltre ai cerchi in lega da 17 pollici. Ancora più ricca, invece, è la dotazione degli allestimenti N Line e Exellence. Il primo aggiunge diversi elementi ispirati al mondo del motorsport, a partire dai cerchi N Line da 18 pollici, il secondo si concentra sul comfort nella vita di tutti i giorni, arricchendo la dotazione di ADAS e introducendo anche il sistema audio premium Bose.

Prezzi di listino

Il listino prezzi della Nuova Hyundai Kona parte da 26.700 euro, con la versione XTech che viene proposta con le motorizzazioni benzina 1.0 T-GDI 100CV e 1.6 Full-Hybrid 129 CV. L’allestimento Business, disponibile sia in versione mild Hybrid che Full Hybrid, parte da 28.100 euro. Per quanto riguarda gli allestimenti N Line ed Exellence (abbinati ai motori benzina 1.6 T-GDI DCT da 138 CV e Full-Hybrid 1.6 GDI HEV DCT da 129 CV), si parte da 32.500 euro.

A completare la gamma c’è la Hyundai Kona elettrica, disponibile con due allestimenti (Exclusive e N Line) e con la possibilità di scegliere tra una variante con batteria da 48,6 kWh e una con batteria da 64,8 kWh. Il listino prezzi della Kona a zero emissioni parte da 38.300 euro ma per la versione con batteria più grande servono almeno 41.300 euro.