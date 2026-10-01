La KONA ha dato una sterzata alla gamma Hyundai con novità che hanno aperto nuovi scenari nella tecnologia elettrica

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Hyundai Il SUV che soddisfa ogni esigenza: caratteristiche Hyundai Kona

Arrivata in sordina nel 2017, al di sotto del modello Tucson, la KONA è diventata una istituzione in tutto il mondo. Dal 2018 la vettura rialzata coreana è stata prodotta anche in versione 100% elettrica, chiamata KONA Electric. Nel 2021 ha debuttato la KONA N, il primo SUV compatto sportivo a entrare nella famiglia ad alte prestazioni N. Nel 2023 venne presentata la nuova generazione con motori endotermici, full hybrid e full electric.

La Casa con sede a Seoul oggi ha seguito il modello Toyota, scegliendo una strategia multi-energia che comprende motorizzazioni benzina, GPL e full-hybrid, oltre alla variante alla spina. Oggi la KONA è un punto di riferimento del suo segmento, potendo vantare un forte legame con la clientela nostrana. Dal 2026 è stato commercializzato anche l’allestimento Dark Line, sviluppato specificamente per il mercato italiano. Rispecchiando lo stile dell’automobilista moderno che necessita di agilità in città e affidabilità in avventurose gite fuori porta, la KONA è amata anche dai giovani.

L’origine della specie

Il primo B-SUV nella storia di Hyundai è arrivato sul mercato con il claim “You drive it. You define it”, espressione delle esigenze del cliente attuale. Il nome della vettura deriva da un distretto di Big Island, nelle isole Hawaii, la cui energia vitale si riflette nel linguaggio stilistico sinuoso e dalla forte personalità. La prima KONA venne sviluppata su una piattaforma inedita e misurava 4.165 mm di lunghezza e 1.800 mm di larghezza, con un passo di 2.600 mm e un bagagliaio da 361 litri, ampliabile fino a 1.143.

L’impostazione della posizione di guida rialzata, tipica dei SUV, è rimasta invariata anche nella serie successiva. Al lancio, la KONA offriva un motore benzina 1.0 T-GDI a tre cilindri da 120 CV, con trazione anteriore e cambio manuale, e il 1.6 T-GDI a quattro cilindri da ben 177 CV, associato alla trazione integrale e al cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. Per la prima volta apparve l’head-up display, che proiettava tutte le info al guidatore, insieme al sistema audio Krell, al Multimedia System con Apple CarPlay e Android Auto e a un ricco pacchetto di ADAS.

L’evoluzione elettrica

La variante elettrica si differenziava dalle versioni endotermiche per la calandra chiusa, che garantiva al frontale un look più pulito. La KONA Electric di nuova generazione vanta una super efficienza aerodinamica (Cx di 0,27) ed è costruita sulla piattaforma K3. Le dimensioni sono le seguenti: lunghezza di 4.355 mm, il passo è più lungo di 60 mm, arrivando a 2.660 mm, la larghezza si attesta sui 1.825 mm, mentre l’altezza arriva a 1.575 mm.

L’abitacolo della nuova serie è stato completamente ridisegnato, portando al debutto il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) con aggiornamenti software Over-the-Air, integrato nel cruscotto flottante a doppio display panoramico da 12,3”. Con batterie da 48,4 e 65,4 kWh e fino a 217 CV di potenza, la KONA Electric offre un’autonomia che tocca i 510 km nel ciclo combinato WLTP e supera i 681 km in città.

L’offerta italiana è articolata in cinque diversi allestimenti – XTech, Dark Line, Business, N Line ed Exellence – e impreziosita ulteriormente nei contenuti. La dotazione offre elementi distintivi per la versione full electric come il bagagliaio anteriore, il sistema i-PEDAL, attivabile tramite il volante, che consente di guidare utilizzando il solo pedale dell’acceleratore, la tecnologia Vehicle-to-Load interna (V2L) e la presa di ricarica anteriore illuminata.

Il Model Year 2026, introdotto insieme all’omologazione Euro 6E-Bis, spinge la potenza del motore 1.0 T-GDI a 115 CV, mentre il 1.6 T-GDI con cambio DCT sprigiona 150 CV, mentre il full-hybrid tocca i 138 CV. In Italia la versione GPL da 110 CV strizza l’occhio a coloro che vogliono risparmiare presso i distributori.