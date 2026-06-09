Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Hyundai Le caratteristiche della Hyundai Kona

KONA è nata per soddisfare ogni esigenza di mobilità quotidiana, offrendo una versatilità fuori dal comune. Il successo del modello sta tutto nella capacità di rispondere alle necessità di una clientela che sogna una vettura a ruote alte versatile e, decisamente, in linea con i più alti standard moderni tecnologici. Hyundai punta a vetture sempre più stilose e pratiche nella vita di tutti i giorni, diventando con KONA uno dei punti di riferimento tra i SUV del segmento B.

Il lancio della seconda serie è avvenuto nel dicembre 2022. Disponibile con più motorizzazioni, la KONA è stata concepita prima di tutto come EV con un’impronta notevolmente più grande rispetto alla prima generazione con una lunghezza aggiuntiva di circa 150 mm (a seconda della variante) e un passo più lungo di 60 mm. Il design del frontale con luci sottili orizzontali e lo stile del rivestimento del passaruota sulle parti laterali, integrato con le luci anteriori e posteriori, ha lasciato il segno.

La strategia green di Hyundai

La KONA vanta una forte identità, grazie a soluzioni estetiche di altissimo profilo. Un progetto che rifiuta l’omologazione stilistica dei tempi moderni. I tecnici coreani si sono presi dei rischi che hanno pagato perché è difficile rinvenire sul mercato un modello simile sul piano stilistico. L’evoluzione del design rispetto alla prima serie ha consentito anche la creazione della declinazione sportiva N Line, disponibile anche nella versione full electric.

Pensata per soddisfare esigenze e stili di vita diversi, la KONA va quasi oltre i limiti classici del segmento B a cui appartiene, mostrando linee scolpite e nette. I cerchi da 19” che equipaggiano la versione Electric mostrano un lato sportivo che enfatizza la percezione dinamica del profilo, concludendo la silhouette con lo spoiler posteriore sopra il lunotto. Uno dei punti di forza del crossover Hyundai è il Seamless Horizon Lamp, una firma luminosa anteriore, che va da un estremo all’altro. La soluzione, riproposta anche nella zona posteriore, dimostra la ricercatezza voluta dai tecnici coreani. Chi vuole rimanere aderente alle tradizioni opta per la motorizzazione termica, mentre quella elettrica strizza l’occhio ai progressisti green, combinando tecnologia e funzionalità in modo intuitivo anche nell’abitacolo.

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Riconoscibile tra tante

In base alla scelta del propulsore, il look cambia con caratteristiche specifiche: la versione alla spina adotta passaruota in tinta carrozzeria, per un’estetica più pulita e lineare, mentre le altre motorizzazioni propongono contrasti più marcati. L’abitacolo è curato con un cruscotto orizzontale e la configurazione panoramica dei display, che integra il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il sistema multimediale. Hong-suk Choi, Senior Researcher dello Hyundai External Design Team, ha annunciato:

“Il ruolo di KONA all’interno della nostra gamma SUV è iconico. Il carattere è evoluto, mantenendo riconoscibili i suoi elementi distintivi all’interno di un linguaggio più maturo. Lo spazio interno è stato progettato per adattarsi a diversi stili di vita, combinando tecnologia e funzionalità in modo intuitivo”.

La KONA 100% elettrica è venduta in 10 tinte diverse per la carrozzeria, tra cui le sgargianti Jupiter Orange, Ultimate Red ed Engine Red, mentre le versioni a benzina possono essere configurate in 6 colori, tra cui l’esclusivo Mirage Green. Una varietà di soluzioni per chi non vuole passare inosservato in città e in avventurose gite fuori porta.