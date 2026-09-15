Dire addio ai vincoli tradizionali dell’acquisto o ai contratti di lungo periodo ora è possibile anche con Hyundai. Il costruttore coreano ha infatti annunciato il debutto ufficiale sul mercato italiano di MOCEAN, il brand europeo dedicato alla mobilità in abbonamento. Una soluzione pensata per chi cerca la massima flessibilità e trasparenza, affiancandosi alle classiche formule di noleggio a lungo termine (Hyundai Renting).
Indice
Come funziona MOCEAN: la formula all-inclusive
Il cuore della proposta MOCEAN è l’accesso all’auto senza l’obbligo di possesso né l’immobilizzo di capitale. Il servizio si basa infatti su un canone mensile “tutto compreso” e zero anticipo.
Nel canone sono inclusi:
- Copertura assicurativa
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Assistenza stradale e tassa di proprietà
L’esperienza è pensata per essere 100% digitale: dalla scelta del modello alla sottoscrizione del contratto, fino alla gestione delle pratiche e all’opzione di consegna dell’auto direttamente a domicilio.
I modelli disponibili e la durata dei contratti
In questa prima fase di lancio in Italia, l’offerta MOCEAN spazia tra diversi segmenti della gamma Hyundai per soddisfare ogni esigenza di spazio e budget:
- City car e Urban SUV: le compatte e accessibili i20 e BAYON
- Crossover e SUV di successo: i best-seller KONA e TUCSON
- SUV di grandi dimensioni: la spaziosa e versatile SANTA FE
Le motorizzazioni al lancio comprendono propulsori a benzina, Diesel mild-hybrid e Full Hybrid, con contratti flessibili della durata di 12 o 24 mesi.
Per chi cerca impegni più duraturi (36-48 mesi) e con una pianificazione a lungo termine, resta attiva la proposta Hyundai Renting.
Le novità in arrivo nei prossimi mesi
Come sottolineato da Marcus Welz, Managing Director di Hyundai Connected Mobility, l’obiettivo è offrire soluzioni personalizzate che accompagnino le esigenze in evoluzione dei clienti.
Il servizio MOCEAN – già attivo con successo in Paesi come Spagna, Germania, Regno Unito e Francia – si arricchirà a breve anche in Italia di importanti novità:
- Durate ultra-brevi: arrivo di contratti da 3 e 6 mesi.
- Gamma green ampliata: integrazione dei modelli Plug-in Hybrid e 100% Elettrici (EV).