Fonte: Ufficio Stampa Hyundai La Hyundai Santa Fe trionfa ai Women's World Car of the Year 2025

Alcune auto vincono premi perché sono tecnicamente perfette. Altre conquistano chi siede al volante. Ogni tanto, un modello riesce a fare entrambe le cose. È il caso della Hyundai Santa Fe, che si è portata a casa il titolo più ambito ai Women’s Worldwide Car of the Year 2025. In realtà, ha fatto il bis: prima ha vinto tra i SUV di grandi dimensioni, poi ha superato tutti nella finale assoluta.

Cosa l’ha resa così speciale? Il mix giusto: spazio, tecnologia, una guida che rilassa. E poi c’è il design, che almeno prova a distinguersi. In un mercato pieno di SUV simili tra loro, è già qualcosa. Basta salirci sopra per rendersene conto. L’abitacolo è spazioso, senza essere dispersivo. I materiali sono migliorati, con meno plastica rigida e più attenzione ai dettagli. Lo schermo centrale è grande a sufficienza.

I comandi? Intuitivi. In un attimo trovi il climatizzatore. Il comfort è probabilmente la sua arma vincente. Morbida sulle sospensioni, silenziosa quanto basta, mette subito a proprio agio. Non è uno di quei SUV che ti isolano completamente dalla strada né uno che fa sentire ogni sconnessione dell’asfalto. Un buon equilibrio, insomma. Dietro si sta larghi e il bagagliaio? Enorme. Si vede già dall’esterno.

Un look carismatico

Il look ha carisma. Difficile passi inosservata. Le linee squadrate richiamano certi fuoristrada anni ’90, le proporzioni sono solide. Qualcuno la definirà imponente, altri la considereranno ben proporzionata. Dentro, invece, domina la razionalità. Plancia pulita, zero dettagli superflui. Ti siedi e hai già tutto sotto controllo. Per la parte tecnica, niente motori tradizionali. Solo ibride: full hybrid o plug-in, per chi vuole più autonomia in elettrico. Consumi ridotti, risposta fluida, cambio che fa il suo lavoro.

Ai premi la Santa Fe è praticamente abbonata. Ai Carwow Awards ha già vinto come auto dell’anno, mentre Top Gear l’ha nominata SUV dell’anno. Nei test J.D. Power, ha ottenuto buoni punteggi per la qualità del sistema multimediale. Anche il design ha ricevuto riconoscimenti, tra cui il Red Dot Design Award.

Ma al di là dei riconoscimenti, quello che conta è la strada. E qui Hyundai ha individuato il giusto compromesso. La posizione di guida è alta il giusto, senza dare l’idea di essere su un veicolo gigante. I sistemi di assistenza fanno il loro dovere senza risultare invadenti. Chi sta molto tempo al volante lo noterà subito.

Quando c’è il carattere

Qualsiasi modello ha pro e contro. Nessuno è immune. Tuttavia, la Santa Fe possiede carattere, e mica è scontato in un settore dove la tentazione di andare sul sicuro ha talvolta la meglio. Non prova a convincere tutti, ed è forse il suo punto di forza. Hyundai sta alzando il livello, senza troppi proclami.

Il premio ai WWCOTY 2025 va al di là del mero attestato: è la conferma che ha un pubblico. E probabilmente ha appena iniziato. L’impressione è che non si tratti di un trofeo in bacheca quanto piuttosto un segnale chiaro: convince chi la guida e piace agli addetti ai lavori. Un’ulteriore spinta per Hyundai, una realtà in continua crescita.