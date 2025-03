Hyundai sta per svelare INSTEROID, concept car fuori dagli schemi

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai sorprende con la nuova concept INSTEROID

Nella giornata di oggi, Hyundai ha svelato le prime immagini di INSTEROID. Si tratta di una nuova concept car che propone un design rinnovato e decisamente fuori dagli schemi. L’azienda definisce il progetto come una “auto da sogno“. La presentazione ufficiale del progetto è molto vicina e potrebbe dare il via allo sviluppo di nuovi modelli da avviare alla produzione di serie. Si tratta di un’interessante novità che potrebbe andare a influenzare il design dei futuri modelli Hyundai, sempre alla ricerca di nuovi segmenti di mercato in cui registrare una sostanziale crescita in futuro. Vediamo i dettagli.

Una nuova concept

La nuova INSTEROID si basa sulla Hyundai Inster, il city SUV elettrico che oggi ricopre un ruolo di primo piano all’interno della gamma del costruttore coreano. Il nome scelto per questa concept è, infatti, la fusione tra “Inster” e “Steroid“. Secondo l’azienda, questa scelta sottolinea il carattere “eccentrico, giovanile e muscolare” del progetto che vuole sorprendere grazie a un design inedito e fuori dai tradizionali schemi che caratterizzano i modelli del brand coreano.

Per il momento, INSTEROID si mostra solo con alcuni teaser che, volutamente, nascondono alcuni dettagli del progetto. Lo stile, secondo Hyundai, è ispirato ai videogiochi di corse automobilistiche, con ampi sfoghi d’aria nei passaruota, i cerchi da 21 pollici, lo spoiler e il diffusore posteriori di grandi dimensioni. Non mancano alcuni richiami alle elettriche dell’azienda coreana, con elementi luminosi in tema pixel.

Il comunicato con cui Hyundai ha svelato INSTEROID è (volutamente) privo di dettagli sul progetto. L’annuncio di oggi, infatti, è da considerare come una semplice preview in vista di quello che sarà il debutto ufficiale del progetto che potrebbe segnare un punto di svolta per la Casa.

A breve il debutto

Hyundai ha confermato che il debutto ufficiale della nuova concept car è molto vicino. La Casa coreana, infatti, mostrerà in anteprima il suo nuovo prototipo nel corso del prossimo mese di aprile 2025. In occasione della presentazione ufficiale, l’azienda potrebbe fornire qualche anticipazione in merito a quelli che saranno i piani futuri INSTEROID che potrebbe rappresentare la base di partenza di una nuova gamma di vetture, con un design decisamente sopra le righe. Ne sapremo di più, di certo, nel corso delle prossime settimane.