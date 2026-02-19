Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Hyundai Il design della Hyundai Kona

Il crossover di segmento B della Casa coreana si è ritagliato uno spazio importante nel mercato a zero emissioni. Inserita nel listino al di sotto del modello Tucson, la Kona è stata commercializzata in tutto il mondo nel 2017. Ci sono voluti anni di progettazioni per arrivare a performance di altissimo livello. A gennaio 2021 venne annunciata anche la versione sportiva Hyundai Kona N, equipaggiata con un motore 2.0 litri turbo, cambio automatico N DCT a doppia frizione a bagno d’olio a otto rapporti.

Il designer Chris Chapman dichiarò che l’ispirazione nelle proporzioni dell’auto proveniva direttamente dalle Gran Turismo italiane. La Kona vanta linee sinuose, esaltate dall’effetto bicolore della carrozzeria. Le prime due serie hanno enfatizzato il frontale con fari sdoppiati su due livelli con le luci diurne a LED in posizione rialzata e il secondo gruppo ottico incastonato nei fascioni paracolpi in plastica a contrasto. La terza generazione riprenderà una impostazione simile, ma enfatizzando il DNA fuoristradistico.

Le caratteristiche della terza gen

Era previsto un restyling di metà carriera della crossover, ma Hyundai ha scelto di saltare questo passaggio e di proporre direttamente la terza serie del modello. Prenderà spunto dalle linee della concept Crater, come emerso nei test di sviluppo da Shorts Car. Sulla base dei quali NY Mammoth ha creato un render che ci consente di descrivervi realisticamente le principali novità estetiche previste. La vettura coreana avrà un frontale più scolpito, imponente e orizzontale, con una linea del cofano più piatta.

Spicca nell’avantreno una sottile striscia LED orizzontale per i gruppi ottici diurni, mentre quelle principali sono posti più in basso, ai lati del paraurti. Il crossover dovrebbe avere passaruota più bombati, naturalmente in versione meno estrema di quelli svelati sul concept Crater. Il montante posteriore inclinato dovrebbe essere molto robusto. Nella zona posteriore l’auto dovrebbe conservare sottili fanali a LED che si estendono su tutta la larghezza dell’auto come nel prototipo suddetto, associati a luci più tradizionali sui lati.

Patrimonio genetico intoccabile

La Kona è una delle auto moderne più riuscite al mondo. Il suo successo dipende da una forte identità visiva in un mercato dove i modelli si somigliano tutti. Hyundai ha scelto di non omologarsi e il risultato è stato stupefacente, anche sul piano dei numeri di vendita. La gamma sarà rinnovata con vetture in linea con l’attuale linguaggio stilistico, portandolo a un livello più avanzato. Il debutto della terza serie del crossover dovrebbe arrivare puntuale entro la fine del 2027. Non è ancora chiaro su quale piattaforma verrà elaborata la nuova Kona, tuttavia ci sarà una versione elettrica magari con maggiore autonomia, parallelamente all’offerta ibrida.

Nel listino attuale c’è ampia scelta di motorizzazioni, con benzina, mild hybrid, full hybrid ed elettrico, tutte a trazione anteriore. In versione termica è attualmente disponibile sia col 1.0 turbo da 100 CV manuale 6 marce che col 1.6 turbo da 138 CV e cambio automatico DCT a 7 rapporti. Come mild hybrid c’è la 1.0 T-GDI 48V da 100 CV con cambio manuale 6 marce e la full hybrid 1.6 GDI HEV DCT con 129 CV e cambio doppia frizione a 6 rapporti. La Hyundai Kona 100% elettrica è disponibile con due diversi tipi di batteria, da 48,6 kWh e 64,8 kWh, abbinate rispettivamente a un motore elettrico da 135 CV e 204 CV. La prima ha un’autonomia WLTP di 380 km, mentre la Kona da 64,8 kWh può raggiungere i 510 km (cerchi da 17″) o i 440 km (cerchi da 19″).