Hyundai ha portato a casa il primo posto al Top Safety Awards, risultando la migliore in assoluto con 21 premi spalmati sui 3 marchi del Gruppo: Hyundai, Kia e Genesis

Negli ultimi anni, fortunatamente, sta venendo fuori sempre con maggiore prepotenza il tema della sicurezza. Molte Case stanno investendo in questo campo con tecnologie all’avanguardia che permettono alle vetture di essere sempre più intelligenti così da coprire gli eventuali errori commessi dai guidatori. A tal proposito Hyundai si è tolta una bella soddisfazione, ottenendo ben 21 premi e piazzandosi di fatto al primo posto negli IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) Top Safety Awards 2025. Questo risultato bissa quello fatto registrare appena un anno fa.

All’interno del Gruppo i 21 premi sono stati distribuiti così: 10 per Hyundai, 6 per Genesis e 5 per Kia. Tra i 21 modelli premiati, 18 hanno ottenuto il massimo riconoscimento TSP+ 2025, un incremento davvero notevole rispetto al 2024, quando i premi erano stati 12. Tra i vincitori si segnalano i nuovi SUV di punta del Gruppo coreano come la IONIQ 9 2026 e la Kia EV9 2025-26. Questi hanno ottenuto ottimi punteggi in tutte le categorie, conquistando la massima valutazione in tutti i vari test svolti.

I modelli premiati

Hyundai ha ottenuto 8 premi TSP+ e 2 TSP, Genesis, ne ha ricevuti 5 TSP+ e 1 TSP e infine Kia ha conquistato 5 TSP+. Questi risultati non fanno altro che confermare i grandi sforzi del Gruppo Hyundai nel sviluppare tecnologie in grado di garantire maggiore sicurezza a chi utilizza le proprie vetture.

Volendo scendere nello specifico, Hyundai ha ottenuto i premi TSP+ con i seguenti modelli: Tucson 2025, IONIQ 5 2025, IONIQ 6 2025, IONIQ 9 2026, Elantra 2025-26 (post ottobre 2024), Sonata 2025-26 (post novembre 2024), Kona 2025-26 e infine il Santa Fe 2025-26 (post novembre 2024). Il premio TSP, invece, è andato alla Palisade 2026 e alla Santa Cruz. Per la Genesis, invece, sono stati premiati con il TSP+: la GV60 2025, la GV70 2025-26 (post aprile 2024), l’Electrified GV70 2025-26, la GV80 2025-26 e la G80 2026 (post giugno 2025). Infine alla G90 2025 è andata la valutazione TSP.

Kia, invece, ha ottenuto i suoi 5 riconoscimenti TSP+ con: la Telluride 2025, la K4 2025 (post novembre 2025), la EV9 2025-26, la Sportage 2026 (post maggio 2025) e la Sorento 2026 (post settembre 2025). Tutti i premi in ogni caso si riferiscono ai modelli e alle versioni vendute negli Stati Uniti. Questi risultati, come confermato anche in un comunicato diffuso da Hyundai, confermano i principi di sicurezza della piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP).

I nuovi criteri degli IIHS

Questi risultati sono resi ancora più di spessore dalle novità dei criteri IIHS 2025. Sono stati, infatti, innalzati in maniera significativa i requisiti per l’assegnazione del Top Safety Pick+. È stata posta maggiore attenzione alla protezione dei passeggeri dei sedili posteriori. Nel test di sovrapposizione anteriore moderata, sono stati introdotti dei manichini posteriori più piccoli per rappresentare meglio passeggeri come bambini o adulti di bassa statura, per garantire una valutazione più realistica degli incidenti. Per ottenere il TSP 2025 bisogna ottenere “good” come valutazione nei test di sovrapposizione frontale ridotta e nei test laterali aggiornati, mentre nei test di sovrapposizione frontale moderata aggiornato bisogna ricevere “acceptable”, e infine ottenere “acceptable” o “good” come valutazioni nella prevenzione degli urti frontali con pedoni e nei fari di serie. Per ricevere invece il TSP+ 2025, il veicolo deve ottenere “good” nei test di sovrapposizione frontale ridotta, sovrapposizione frontale moderata aggiornata e test laterali aggiornati, infine deve anche soddisfare i requisiti di prevenzione degli urti frontali con pedoni e dei fari.