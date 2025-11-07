Hyundai negli ultimi anni sta facendo registrare ottimi dati di vendita con il suo SUV Tucson, diventato un vero e proprio best-seller del brand. Per questo motivo, l’azienda coreana ha deciso di ampliare la gamma con un nuovo esclusivo allestimento: il Dark Line. Si tratta nello specifico di una configurazione inedita per i clienti italiani che vogliono qualcosa di più dal proprio SUV.
L’obiettivo di questo nuovo allestimento è quello di rendere la Tucson ancora più distintiva e di personalità coniugando eleganza e forza. Sin dal suo esordio questo SUV ha saputo incontrare il desiderio della propria clientela in Italia e in Europa, diventando un punto di riferimento per la clientela Hyundai.
Indice
I dettagli che la rendono dark
La versione Dark Line del Tucson punta a esaltarne lo stile. All’esterno spiccano i cerchi in lega Glossy Grey da 17 pollici dedicati, la griglia anteriore cromata nera con logo Hyundai nero, oltre a tetto, barre longitudinali e specchietti nella stessa tonalità. I vetri posteriori oscurati completano l’estetica dark.
Distintivi i badge Dark Line dedicati e il gruppo ottico posteriore Full LED con firma luminosa orizzontale. Lo stesso stile caratterizza gli interni completamente neri, che creano un ambiente avvolgente e raffinato impreziosito da finiture e tappetini dedicati.
La Tucson Dark Line offre una dotazione di serie completa. Sul fronte tecnologico spiccano i fari Full LED, la strumentazione digitale da 12,3 pollici e il sistema di navigazione touchscreen della stessa dimensione con connettività Android Auto e Apple CarPlay. Completano il quadro i servizi telematici Bluelink e un ampio pacchetto ADAS per l’assistenza alla guida.
Per quanto riguarda l’interno, invece, troviamo un climatizzatore automatico bi-zona, sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare elettrico. La chiave per aprire e accendere la Tucson è invece una Smart Key con pulsante d’avviamento Start Button. Infine sono presenti anche i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con tanto di retrocamera.
Listino prezzi
La Tucson Dark Line si inserisce nell’aggiornamento Model Year 2026. La gamma prevede tre motorizzazioni: il 1.6 T-GDi benzina da 150 CV a trazione anteriore con cambio manuale a 6 marce a 34.900 euro, lo stesso motore con cambio automatico a doppia frizione a 7 marce a 36.700 euro e il full hybrid 1.6 HEV da 239 CV con cambio automatico e trazione anteriore a 39.000 euro.
La versione Dark Line con motore 1.6 T-GDi manuale è in promozione a 29.900 euro con un vantaggio cliente di 5.000 euro. La formula finanziaria prevede un anticipo di 6.370 euro, 35 rate mensili da 209 euro (TAN 2,95%, TAEG 4%) e un valore futuro garantito di 18.497 euro. Dopo 3 anni è possibile restituire, riscattare o sostituire il veicolo con una nuova Hyundai.