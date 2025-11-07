Hyundai Tucson Dark Line: il SUV best-seller diventa più esclusivo

Hyundai lancia la sua nuova versione esclusiva del Tucson: la Dark Line. Si tratta di un allestimento che punta tutto su dettagli in nero e una dotazione top

Foto di Antonio Russo

Antonio Russo

Giornalista Automotive

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Pubblicato: 7 Novembre 2025 07:30

Ufficio Stampa Hyundai
Hyundai TUCSON Dark Line, la nuova versione spaziale del SUV best-seller

Hyundai negli ultimi anni sta facendo registrare ottimi dati di vendita con il suo SUV Tucson, diventato un vero e proprio best-seller del brand. Per questo motivo, l’azienda coreana ha deciso di ampliare la gamma con un nuovo esclusivo allestimento: il Dark Line. Si tratta nello specifico di una configurazione inedita per i clienti italiani che vogliono qualcosa di più dal proprio SUV.

L’obiettivo di questo nuovo allestimento è quello di rendere la Tucson ancora più distintiva e di personalità coniugando eleganza e forza. Sin dal suo esordio questo SUV ha saputo incontrare il desiderio della propria clientela in Italia e in Europa, diventando un punto di riferimento per la clientela Hyundai.

I dettagli che la rendono dark

La versione Dark Line del Tucson punta a esaltarne lo stile. All’esterno spiccano i cerchi in lega Glossy Grey da 17 pollici dedicati, la griglia anteriore cromata nera con logo Hyundai nero, oltre a tetto, barre longitudinali e specchietti nella stessa tonalità. I vetri posteriori oscurati completano l’estetica dark.

Distintivi i badge Dark Line dedicati e il gruppo ottico posteriore Full LED con firma luminosa orizzontale. Lo stesso stile caratterizza gli interni completamente neri, che creano un ambiente avvolgente e raffinato impreziosito da finiture e tappetini dedicati.

La Tucson Dark Line offre una dotazione di serie completa. Sul fronte tecnologico spiccano i fari Full LED, la strumentazione digitale da 12,3 pollici e il sistema di navigazione touchscreen della stessa dimensione con connettività Android Auto e Apple CarPlay. Completano il quadro i servizi telematici Bluelink e un ampio pacchetto ADAS per l’assistenza alla guida.

Per quanto riguarda l’interno, invece, troviamo un climatizzatore automatico bi-zona, sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare elettrico. La chiave per aprire e accendere la Tucson è invece una Smart Key con pulsante d’avviamento Start Button. Infine sono presenti anche i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con tanto di retrocamera.

Listino prezzi

La Tucson Dark Line si inserisce nell’aggiornamento Model Year 2026. La gamma prevede tre motorizzazioni: il 1.6 T-GDi benzina da 150 CV a trazione anteriore con cambio manuale a 6 marce a 34.900 euro, lo stesso motore con cambio automatico a doppia frizione a 7 marce a 36.700 euro e il full hybrid 1.6 HEV da 239 CV con cambio automatico e trazione anteriore a 39.000 euro.

La versione Dark Line con motore 1.6 T-GDi manuale è in promozione a 29.900 euro con un vantaggio cliente di 5.000 euro. La formula finanziaria prevede un anticipo di 6.370 euro, 35 rate mensili da 209 euro (TAN 2,95%, TAEG 4%) e un valore futuro garantito di 18.497 euro. Dopo 3 anni è possibile restituire, riscattare o sostituire il veicolo con una nuova Hyundai.

