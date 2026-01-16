Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

iCAUR V27, la novità del gruppo Chery

Il panorama automobilistico globale si spostando inesorabilmente verso l’elettrificazione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale. In questo scenario fa il suo ingresso nel palcoscenico europeo un nuovo protagonista: iCAUR. Nato all’interno del gruppo Chery come marchio strategico globale iCAUR, oltre a presentare nuovi modelli, propone una propria filosofia di vita. Fondato sulla convinzione che “il classico non tramonta mai“, il brand mira a coniugare un design intramontabile con le tecnologie più avanzate della mobilità elettrica, rivolgendosi a una nuova generazione di automobilisti che cercano qualità e un’identità culturale distintiva. La propria creatura della specie è la V27.

Il design “Future Classic”

Al centro di questa rivoluzione internazionale, presentata con vigore nelle fonti, brilla la iCAUR V27. Questo SUV di grandi dimensioni incarna perfettamente la missione del marchio di creare modelli che maturino con il tempo attraverso un linguaggio estetico semplice ed espressivo. Con una lunghezza che supera i 5 metri e un passo di 2,9 metri, la V27 vanta una presenza su strada imponente e statuaria.

Il suo design, definito “Future Classic“, fonde elementi iconici e modernità: la forma squadrata e i caratteristici fari rotondi si armonizzano con le superfici arrotondate denominate “Scoop”, creando un contrasto visivo raffinato. Gli ampi finestrini e le ruote generose non solo migliorano la visibilità, ma conferiscono al veicolo un senso di apertura e libertà.

Uno sguardo dall’interno: lo “Stellar Cockpit”

Entrare nell’abitacolo della iCAUR V27 significa immergersi in un ecosistema high-tech dove lo spazio è il protagonista assoluto. Il cosiddetto “Stellar Cockpit” è progettato per offrire un’atmosfera luminosa e futuristica. I passeggeri possono godere del doppio tetto panoramico “Stellar Porthole” e del tetto flottante “Star Island“, soluzioni che trasformano l’interno in un ambiente arioso e accogliente. I sedili posteriori, particolarmente ampi, completano un’esperienza di bordo pensata per il massimo comfort sia nei tragitti urbani che nelle lunghe traversate.

Golden REEV e i-AWD

Uno dei punti di forza della iCAUR V27 risiede però nella sua tecnologia propulsiva. Il veicolo è equipaggiato con il sistema Golden REEV (veicolo elettrico ad autonomia estesa), che vanta un’efficienza termica del 45,79%. Grazie a una batteria da 34,3 kWh, la V27 può percorrere 156 km in modalità puramente elettrica, ideale per le zone a basse emissioni di metropoli come Parigi, Berlino e Amsterdam. Tuttavia, la sua natura di esploratrice emerge nell’autonomia complessiva, che supera i 1.000 km.

La dinamica di guida è affidata al sistema di trazione integrale intelligente i-AWD, messo a punto da un team internazionale con esperienza nel motorsport. Questo sistema garantisce una guida fluida e sicura tanto sulle autostrade costiere del Mediterraneo quanto sui terreni accidentati delle Alpi. Con una configurazione a doppio motore, la V27 è capace di scattare da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi, offrendo una potenza superiore alla media dei SUV ibridi tradizionali.

Versatilità per l’avventura europea

Le fonti descrivono la iCAUR V27 come una compagna ideale per chi ama la vita all’aria aperta. La sua elevata altezza da terra e la robustezza strutturale la rendono perfetta per le strade sterrate e i percorsi montani. La versatilità è un altro dei suoi punti di forza: il design è studiato per ospitare facilmente portapacchi, tende da tetto e box esterni, rispondendo alle esigenze di chi pratica sci, pesca o campeggio.

L’arrivo di iCAUR in Europa nel 2026 segna dunque un momento di svolta. Con il supporto del colosso Chery, primo esportatore cinese al mondo, il marchio non punta solo a vendere automobili, ma a trasformare l’esperienza di guida in un vero e proprio lifestyle, portando nuova vitalità e standard di sicurezza elevati in un mercato in continua evoluzione.