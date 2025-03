Il prezzo dei carburanti in Umbria oggi 04 marzo 2025: benzina, diesel, gpl e metano

Il prezzo attuale dei carburanti in Umbria, aggiornato al 04 marzo 2025, mostra un quadro complessivo che include i costi della benzina, del gasolio, del GPL e del metano. La benzina si attesta a 1.811 euro al litro, mentre il gasolio è a 1.716 euro. Per quanto riguarda il GPL, il prezzo è di 0.745 euro, e il metano si trova a 1.512 euro al litro. Questi valori riflettono le dinamiche di mercato e le componenti fiscali che influenzano i costi alla pompa.

Il prezzo dei carburanti in Umbria

Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.811 Gasolio SELF 1.716 GPL SERVITO 0.745 Metano SERVITO 1.512

Come si compone il costo dei carburanti

Il prezzo della benzina è composto da diverse componenti, di cui la più significativa è la parte fiscale, che rappresenta circa il 58% del costo totale. Questo valore è decisamente superiore rispetto alla componente industriale, che si attesta al 42%. La parte industriale del prezzo è ulteriormente suddivisa in costo della materia prima e margine lordo. La materia prima, che incide per il 30% del prezzo finale, è influenzata dalle quotazioni internazionali del petrolio e dall’andamento del cambio euro/dollaro. Il margine lordo, che rappresenta il 12% del prezzo, è l’unica parte su cui l’operatore ha la possibilità di intervenire per modificare il prezzo alla pompa. Pertanto, le fluttuazioni dei mercati internazionali e le politiche fiscali nazionali giocano un ruolo cruciale nel determinare il costo finale della benzina per i consumatori.

Per quanto riguarda il gasolio, la situazione è leggermente diversa. La componente fiscale per il gasolio è pari al 45%, mentre quella industriale raggiunge il 55%. Anche in questo caso, la materia prima incide significativamente sul prezzo, con le quotazioni internazionali e l’effetto del cambio euro/dollaro che rappresentano il 45% del costo finale. Il margine, che vale il 10% del prezzo, è l’unico elemento su cui l’operatore può agire per modificare il prezzo alla pompa. Questa struttura di costo evidenzia come le politiche fiscali e le dinamiche di mercato influenzino il prezzo del gasolio, rendendolo un elemento chiave per gli automobilisti e per il settore dei trasporti.

[ion-chart-flourish id=”21849054″]

[ion-chart-flourish id=”21849256″]

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/prezzo-medio-carburanti/regioni