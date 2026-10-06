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Ineos Grenadier entra ufficialmente nel settore della difesa europea e lo fa con un cliente particolarmente significativo: l’Esercito Italiano. Le Forze Armate hanno effettuato un ordine definito “sostanziale” per il fuoristrada britannico, diventando le prime di un Paese NATO a scegliere il modello in quantità rilevanti.

Ineos Automotive non ha comunicato il numero di veicoli interessati né il valore economico della commessa. È invece già definito il calendario: ATflow, distributore regionale del costruttore, inizierà le consegne all’Esercito dall’inizio del 2027.

L’accordo italiano arriva insieme a un secondo contratto ottenuto in Austria e segna per Ineos il passaggio dalle forniture destinate principalmente a polizia, controllo delle frontiere e servizi di emergenza alle commesse assegnate direttamente dalle forze di difesa nazionali.

Perché l’Esercito ha scelto il Grenadier

Alla base della selezione ci sono caratteristiche che appartengono fin dall’origine al progetto Grenadier. Il veicolo offre differenti configurazioni della carrozzeria e passi diversi, mentre una costruzione relativamente semplice punta a facilitare gli interventi di manutenzione sul campo.

Un ruolo importante viene attribuito anche agli assali rigidi, progettati per sopportare carichi elevati e affrontare terreni difficili per periodi prolungati. Caratteristiche che permettono alla piattaforma di essere adattata a impieghi molto differenti rispetto a quelli normalmente richiesti a un fuoristrada civile.

Non sono stati però forniti dettagli sull’allestimento scelto dall’Esercito Italiano, né sulle eventuali modifiche che distingueranno questi Grenadier dai modelli commercializzati normalmente. Mancano anche indicazioni sulle specifiche unità militari alle quali saranno destinati.

L’ordine rappresenta comunque un passaggio importante per Ineos Automotive, che punta a trasformare il Grenadier in una piattaforma utilizzabile anche per compiti militari e di sicurezza.

Contratto anche con il governo austriaco

Parallelamente alla commessa italiana, il governo austriaco ha assegnato un’altra fornitura basata sul Grenadier. La gara è stata vinta da Valentin Tusch GmbH, società specializzata nella blindatura e nella trasformazione dei veicoli.

In questo caso i fuoristrada saranno modificati per offrire una protezione superiore e verranno destinati alle forze della difesa e della sicurezza interna austriache. Le prime consegne e le prove sono previste entro la fine del 2026.

Ineos sottolinea come nei due programmi siano state valutate positivamente la versatilità della piattaforma, la possibilità di scegliere diverse configurazioni e la capacità del telaio di affrontare utilizzi particolarmente gravosi.

Ineos guarda alle altre forze NATO

Italia e Austria potrebbero essere soltanto l’inizio. Ineos Automotive afferma di essere impegnata in discussioni avanzate con altre forze armate europee e appartenenti alla NATO. Tra i programmi più importanti figura quello del Ministero della Difesa britannico per un nuovo Light Mobility Vehicle. Il consorzio Team Grenadier, guidato da Ineos Automotive, è stato selezionato per accedere alla fase delle prove.

Il fuoristrada è peraltro già utilizzato da polizia e forze speciali, pattuglie di frontiera e servizi di soccorso in diversi Paesi. Tra gli utilizzatori figurano anche reparti tattici e antiterrorismo di Germania, Francia e Spagna, mentre Grenadier sono impiegati dalle forze di sicurezza e di confine in Paesi come Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia e Slovacchia.

Con l’ordine dell’Esercito Italiano cambia però la dimensione della presenza del marchio nel settore: il Grenadier passa dall’essere un 4×4 civile adattabile agli impieghi istituzionali a una piattaforma scelta direttamente per incarichi militari.