Fuoristrada e alta cucina: INEOS Grenadier protagonista tra le colline del Monferrato

Fonte: Ufficio Stampa

Nelle pittoresche e sinuose colline del Monferrato, un’icona di robustezza britannica ha trovato la sua perfetta ambientazione: l’INEOS Grenadier. Questo veicolo, dalla presenza imponente e dalla versatilità innata, si è integrato alla perfezione nell’atmosfera di “Brace Selvaggia”, l’esclusivo evento food della Cantina Asotom. Qui, il Grenadier ha affiancato con disinvoltura lo chef stellato Matteo Vergine, che ha incantato i presenti con il suo amore per le carni selvatiche e le potenti cotture alla brace. Un connubio inatteso, ma sorprendentemente armonioso, tra l’eleganza rude dell’auto e l’autenticità della cucina.

Un fuoristrada duro e puro

Parliamo dal veicolo che ci accoglie in tutta la sua spigolosità appena entrati nella Tenuta Asotom. È l’INEOS Grenadier, un mezzo dall’eleganza ruvida nelle linee, dalla struttura sapientemente meccanica e non iper-digitalizzata, robusto per progetto e stiloso per censo. È il gioiellino nato dalla visione di Sir Jim Ratcliffe, magnate della multinazionale INEOS, che rimasto orfano del Land Rover decide di costruirsi un fuoristrada duro e puro come piace a lui.

Grazie a un lavoro di team pazzesco, a importanti investimenti nella fabbrica di Hambach in Francia (ex fabbrica Smart) e dopo oltre 1.8 milioni di km di test drive in 15 paesi con climi e terreni tra i più estremi, qualche anno fa ha fatto il suo debutto sul mercato l’INEOS Grenadier, raccogliendo grande interesse e diventato un simbolo per chi condivide passione per i prodotti autentici e per la natura, per l’avventura vissuta lontano dall’asfalto ma anche per il glamour, per le cose fatte bene e nate per durare.

A suo agio tra le colline del Monferrato

Il Grenadier si distingue come un veicolo destinato a diventare un’icona nel panorama automobilistico perché fortemente legato a una storia di passione e valori profondi. Unisce l’eleganza di un design senza tempo a una robustezza ineguagliabile, pronto ad affrontare qualsiasi avventura off-road, ma anche a girare disinvolto per le strade cittadine.

Era quindi perfettamente a suo agio tra le colline del Monferrato, ospitato da un altro personaggio che ha il fuoco dentro: Matteo Vergine il giovane chef del ristorante Grow di Albiate in Brianza ha recentemente conquistato la stella Michelin, dopo la stella verde riconosciutagli nel 2024, per la sua cucina selvatica ma ricercata, l’esaltazione della natura e il profondo rispetto per stagionalità e carni selvatiche. Cottura d’elezione è la brace che in questa occasione, dava il meglio di sè in una location all’aperto accogliente e famigliare quale la Cantina Asotom di Tommaso Gallina.

L’intesa tra fuoristrada e Chef è palpabile, entrambi amano vivere outdoor, sperimentare, cogliere l’essenza senza rinunciare alla qualità eccelsa. Chissà se questo primo incontro ben riuscito li porterà a esplorare nuovi orizzonti del gusto e dell’avventura.

I prezzi di INEOS Grenadier

Per chi invece aspira a un incontro con questo veicolo rusti-chic, l’occasione arriva con la promo appena lanciata da ATflow, società del Gruppo Autotorino che si occupa dell’importazione in esclusiva in Italia.

La campagna promozionale Drive the british way offre un’opportunità unica per gli appassionati di questi veicoli dall’estetica senza tempo, dalle dotazioni di alto livello dalle capacità fuoristrada adatte a qualunque avventura. Grazie a un prezzo promozionale a partire da 69.900 euro, accompagnato da una rata mensile estremamente competitiva di 471€, l’acquisto di INEOS Grenadier oggi è ancora più accessibile (TAN: 8,45%, TAEG: 10,09%, anticipo di 25.414,94 euro e riscatto finale di 36.851,63 euro).

La campagna promozionale coinvolge i concessionari sul territorio italiano che aderiscono all’iniziativa e presso i quali è possibile prenotare anche un test drive con i veicoli Grenadier Fieldmaster e Trialmaster, o con l’esclusivo pick-up Quartermaster.