INEOS Automotive ha annunciato un importante aggiornamento della sua gamma Grenadier per il Model Year 2027. Ad arricchire l’offerta del brand, infatti, è Helmsman (termine che in italiano può essere tradotto come “timoniere”) che inaugura una nuova linea di edizioni speciali ispirate allo spirito avventuroso del Grenadier e agli elementi che era destinato ad affrontare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.
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Un aggiornamento importante
L’arrivo di Helmsman segna un importante passo in avanti per INEOS. La nuova serie speciale è disponibile sia in versione Station Wagon che in versione Quartermaster e si caratterizza per un’esclusiva verniciatura blu intenso denominata Whiteout Blue, precedentemente proposta dei modelli Arcane Works, oltre che nelle colorazioni Eldoret Blue e Scottish White, offerte di serie, con possibilità di tetto a contrasto Inky Black o Scottish White.
La versione Helmsman si distingue per un allestimento esclusivo che unisce estetica e funzionalità. All’esterno, il veicolo è caratterizzato da badge dedicati, vetri oscurati, cerchi in lega diamantati da 17 pollici e il pacchetto Dark Exterior, che include una griglia nera, protezioni sottoscocca scure e barre sul tetto in nero opaco.
All’interno, l’abitacolo è progettato per il massimo comfort grazie a sedili in pelle riscaldati e tappetini in moquette sovrapposti a un pratico pavimento in gomma lavabile ad alta resistenza.
Le immagini della serie speciale sono state diffuse dalla Casa tramite il suo account Instagram e sono visibili scorrendo il carosello.
La dotazione tecnica e funzionale è ricca: comprende i dadi antifurto per le ruote, un sistema audio Premium (riservato ai mercati di USA, Canada e Messico), una scaletta di accesso posteriore o un cassone di carico a seconda del modello, e tutti i contenuti del pacchetto Smooth Pack, tra cui l’illuminazione ambientale, i sensori di parcheggio anteriori e le prese elettriche ausiliarie.
INEOS ha confermato che gli ordini per la nuova Helmsman sono già aperti. La produzione sarà limitata. Il progetto cederà poi il testimone a una nuova serie speciale, sempre ispirata agli elementi che rendono Grenadier uno dei modelli più apprezzati del mercato. Per tutti i dettagli aggiuntivi vi rimandiamo al sito ufficiale della Casa.
Ricordiamo che Grenadier è stato appena scelto anche dall’esercito italiano, con un ordine particolarmente ricco che conferma la qualità del progetto. Il successo del modello ha permesso a INEOS di realizzare un vero e proprio record di vendite.
Il commento dell’azienda
Sagree Sadien, direttore vendite di INEOS Automotive, ha commentato:
“ Progettato per lavorare sodo e divertirsi ancora di più, il Grenadier dà il meglio di sé nel recupero di imbarcazioni o nel trasporto di kayak verso la costa. Con questo in mente, abbiamo combinato elementi di design apprezzati delle precedenti edizioni limitate con nuove tonalità oceaniche per offrire il 4×4 ideale per gli appassionati di sport acquatici e per chi ama navigare. Dopo tre trimestri di crescita a doppia cifra, è chiaro che l’evoluzione della nostra gamma di modelli è focalizzata sull’attrarre nuovi clienti che condividono il nostro spirito d’avventura .”