INEOS Grenadier si rinnova, ecco la nuova limited edition Helmsman

: Debutta INEOS Grenadier Helmsman, l'esclusiva serie speciale MY 2027 pensata per l'avventura. Ecco design, dotazioni e novità del nuovo fuoristrada

Foto di Davide Raia

Davide Raia

esperto di tecnologia e motori

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

2 min di lettura

Chiedi a Virgilio

INEOS Grenadier si rinnova, ecco la nuova limited edition Helmsman
Ufficio Stampa INEOS
La gamma si aggiorna
Quali dotazioni offre Helmsman? Quanto costa INEOS Grenadier Helmsman? Quando arriva il Grenadier Helmsman?

INEOS Automotive ha annunciato un importante aggiornamento della sua gamma Grenadier per il Model Year 2027. Ad arricchire l’offerta del brand, infatti, è Helmsman (termine che in italiano può essere tradotto come “timoniere”) che inaugura una nuova linea di edizioni speciali ispirate allo spirito avventuroso del Grenadier e agli elementi che era destinato ad affrontare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un aggiornamento importante

L’arrivo di Helmsman segna un importante passo in avanti per INEOS. La nuova serie speciale è disponibile sia in versione Station Wagon che in versione Quartermaster e si caratterizza per un’esclusiva verniciatura blu intenso denominata Whiteout Blue, precedentemente proposta dei modelli Arcane Works, oltre che nelle colorazioni Eldoret Blue e Scottish White, offerte di serie, con possibilità di tetto a contrasto Inky Black o Scottish White.

La versione Helmsman si distingue per un allestimento esclusivo che unisce estetica e funzionalità. All’esterno, il veicolo è caratterizzato da badge dedicati, vetri oscurati, cerchi in lega diamantati da 17 pollici e il pacchetto Dark Exterior, che include una griglia nera, protezioni sottoscocca scure e barre sul tetto in nero opaco.

All’interno, l’abitacolo è progettato per il massimo comfort grazie a sedili in pelle riscaldati e tappetini in moquette sovrapposti a un pratico pavimento in gomma lavabile ad alta resistenza.

Le immagini della serie speciale sono state diffuse dalla Casa tramite il suo account Instagram e sono visibili scorrendo il carosello.

La dotazione tecnica e funzionale è ricca: comprende i dadi antifurto per le ruote, un sistema audio Premium (riservato ai mercati di USA, Canada e Messico), una scaletta di accesso posteriore o un cassone di carico a seconda del modello, e tutti i contenuti del pacchetto Smooth Pack, tra cui l’illuminazione ambientale, i sensori di parcheggio anteriori e le prese elettriche ausiliarie.

INEOS ha confermato che gli ordini per la nuova Helmsman sono già aperti. La produzione sarà limitata. Il progetto cederà poi il testimone a una nuova serie speciale, sempre ispirata agli elementi che rendono Grenadier uno dei modelli più apprezzati del mercato. Per tutti i dettagli aggiuntivi vi rimandiamo al sito ufficiale della Casa.

Ricordiamo che Grenadier è stato appena scelto anche dall’esercito italiano, con un ordine particolarmente ricco che conferma la qualità del progetto. Il successo del modello ha permesso a INEOS di realizzare un vero e proprio record di vendite.

Il commento dell’azienda

Sagree Sadien, direttore vendite di INEOS Automotive, ha commentato:

Progettato per lavorare sodo e divertirsi ancora di più, il Grenadier dà il meglio di sé nel recupero di imbarcazioni o nel trasporto di kayak verso la costa. Con questo in mente, abbiamo combinato elementi di design apprezzati delle precedenti edizioni limitate con nuove tonalità oceaniche per offrire il 4×4 ideale per gli appassionati di sport acquatici e per chi ama navigare. Dopo tre trimestri di crescita a doppia cifra, è chiaro che l’evoluzione della nostra gamma di modelli è focalizzata sull’attrarre nuovi clienti che condividono il nostro spirito d’avventura .”

Station wagon