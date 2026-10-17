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Ufficio Stampa INEOS La gamma si aggiorna

INEOS Automotive ha annunciato un importante aggiornamento della sua gamma Grenadier per il Model Year 2027. Ad arricchire l’offerta del brand, infatti, è Helmsman (termine che in italiano può essere tradotto come “timoniere”) che inaugura una nuova linea di edizioni speciali ispirate allo spirito avventuroso del Grenadier e agli elementi che era destinato ad affrontare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un aggiornamento importante

L’arrivo di Helmsman segna un importante passo in avanti per INEOS. La nuova serie speciale è disponibile sia in versione Station Wagon che in versione Quartermaster e si caratterizza per un’esclusiva verniciatura blu intenso denominata Whiteout Blue, precedentemente proposta dei modelli Arcane Works, oltre che nelle colorazioni Eldoret Blue e Scottish White, offerte di serie, con possibilità di tetto a contrasto Inky Black o Scottish White.

La versione Helmsman si distingue per un allestimento esclusivo che unisce estetica e funzionalità. All’esterno, il veicolo è caratterizzato da badge dedicati, vetri oscurati, cerchi in lega diamantati da 17 pollici e il pacchetto Dark Exterior, che include una griglia nera, protezioni sottoscocca scure e barre sul tetto in nero opaco.

All’interno, l’abitacolo è progettato per il massimo comfort grazie a sedili in pelle riscaldati e tappetini in moquette sovrapposti a un pratico pavimento in gomma lavabile ad alta resistenza.

Le immagini della serie speciale sono state diffuse dalla Casa tramite il suo account Instagram e sono visibili scorrendo il carosello.

La dotazione tecnica e funzionale è ricca: comprende i dadi antifurto per le ruote, un sistema audio Premium (riservato ai mercati di USA, Canada e Messico), una scaletta di accesso posteriore o un cassone di carico a seconda del modello, e tutti i contenuti del pacchetto Smooth Pack, tra cui l’illuminazione ambientale, i sensori di parcheggio anteriori e le prese elettriche ausiliarie.

INEOS ha confermato che gli ordini per la nuova Helmsman sono già aperti. La produzione sarà limitata. Il progetto cederà poi il testimone a una nuova serie speciale, sempre ispirata agli elementi che rendono Grenadier uno dei modelli più apprezzati del mercato. Per tutti i dettagli aggiuntivi vi rimandiamo al sito ufficiale della Casa.

Ricordiamo che Grenadier è stato appena scelto anche dall’esercito italiano, con un ordine particolarmente ricco che conferma la qualità del progetto. Il successo del modello ha permesso a INEOS di realizzare un vero e proprio record di vendite.

Sagree Sadien, direttore vendite di INEOS Automotive, ha commentato: