Ufficio Stampa INEOS Automotive Un manifesto di robustezza: INEOS Grenadier LETECH

INEOS Automotive ha alzato il tiro nel mondo dell’off-road con il lancio dell’INEOS Grenadier Trialmaster X LETECH, un modello speciale curato dai rinomati specialisti tedeschi LETECH. Dopo il plauso universale ricevuto dai prototipi al Goodwood Festival of Speed 2024, questo veicolo con assali a portale è stato approvato per la produzione in serie, con ordini aperti lo scorso 8 luglio.

Inizialmente disponibile in Germania e per i clienti europei, i prezzi partono da circa 170.000 euro per la “classica” e 171.000 euro per il Quartermaster. L’iniziativa riflette un forte interesse da parte dei clienti, con oltre 1.000 registrazioni di interesse, e numerose richieste da servizi di soccorso, agenzie di aiuti e flotte commerciali che operano in ambienti estremi

Un nuovo tassello per crescere

La nascita di INEOS Automotive nel 2017, per volontà del Presidente Jim Ratcliffe, mirava a colmare un vuoto di mercato, quello di un 4×4 senza compromessi, risolto con il Grenadier lanciato nel 2022 come progetto capace di mettere insieme il gagliardo spirito britannico e il rigore ingegneristico tedesco. LETECH GmbH, fondata nel 2009, ha consolidato la sua reputazione restaurando e modificando veicoli off-road classici, e dal 2021 è partner ufficiale di vendita e assistenza INEOS Grenadier.

La conversione di questa serie è sviluppata e fornita esclusivamente da LETECH. I veicoli Grenadier e Quartermaster Trialmaster, prodotti nella fabbrica di Hambach, vengono trasferiti nelle strutture di LETECH vicino a Stoccarda per andare incontro alle modifiche. La trasformazione include un nuovo layout di sospensioni heavy-duty a cinque bracci anteriori e posteriori e l’installazione di assali a portale con mozzi delle ruote sfalsati rispetto all’asse principale, accoppiati a pneumatici off-road BF Goodrich Mud Terrain da 37″. Il sistema di trasmissione rimane invariato.

Le specifiche per conquistare il mondo off-road

Queste modifiche incrementano notevolmente le capacità off-road: l’altezza da terra aumenta di 186 mm, raggiungendo 450 mm, e la profondità di guado passa da 800 mm a 1.050 mm. Ciò migliora significativamente la geometria per il fuoristrada, garantendo che il Grenadier possa affrontare con successo sabbia profonda, terreni allagati o estremamente rocciosi. Inoltre, le modifiche ingegneristiche comportano anche un’impronta più ampia del veicolo, distribuzione ottimizzata del peso, maggiore escursione delle ruote e migliore articolazione degli assali. La capacità di traino di 3.500 kg è invece mantenuta, e le capacità di carico sono abilitate incrementando il GVM a 4,2 tonnellate (fino a 540 kg per la “classica”; fino a 642 kg per Quartermaster inclusi accessori obbligatori).

Il pacchetto di conversione include numerosi equipaggiamenti di serie:

cerchi in lega forgiata Hutchinson Industries Beadlock 8.5×18″ ET55;

sistema frenante ad alte prestazioni LETECH;

parafanghi estesi LETECH e pedane off-road con punti di sollevamento;

sistema di montaggio verricello anteriore LETECH con verricello WARN Zeon 10 (capacità 4,5t);

scala posteriore multifunzione LETECH con supporto per taniche;

portapacchi LETECH con pianali e luci di segnalazione a LED;

barra luminosa LETECH con 6 fari a LED inclusa funzione DRL;

portaruota di scorta LETECH;

battitacco esclusivi ‘TRIALMASTER X LETECH’ e badge sul montante A.

Ulteriori miglioramenti opzionali includono un sistema di controllo pressione pneumatici integrato, un cassetto portaoggetti con due cassetti chiudibili a chiave, lampade di lavoro posteriori a LED e kit di rampe da sabbia MAXTRAX.

Motori e garanzia

I veicoli sono disponibili con motori BMW B57 diesel o B58 benzina a sei cilindri in linea da 3 litri turbocompressi. Gli interni presentano pelle con sedili anteriori riscaldati, finestrini Safari, sistema audio premium e vetri privacy, oltre alla consueta dotazione standard Trialmaster. La garanzia meccanica standard di fabbrica di cinque anni a chilometraggio illimitato è mantenuta, mentre LETECH offre una garanzia di due anni sui componenti della conversione.