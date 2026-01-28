INEOS ha annunciato il debutto del Grenadier in versione MY2026: il modello si aggiorna con una lunga serie di novità e una limited edition

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa INEOS Tante novità e una versione speciale, anche per la variante pick-up

INEOS Automotive ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di una versione evoluta di Grenadier che, con il debutto del MY2026, punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista offrendo un comparto tecnico aggiornato e ricco di potenzialità sia per la variante station wagon che per il Quartermaster pick-up. Non cambiano i prezzi mentre la dotazione si arricchisce con diversi elementi. C’è poi un ulteriore elemento da considerare: a completare la gamma, infatti, debutta la versione Black Edition, un’edizione limitata con un look esclusivo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli annunciati da INEOS in merito all’aggiornamento della gamma del suo modello.

Le novità

L’aggiornamento del Grenadier, che di recente ha registrato anche il debutto della versione LETECH, porta diverse novità, a partire dallo sterzo del veicolo. Da segnalare l’introduzione di una scatola guida a rapporto variabile in grado di ottimizzare la risposta del veicolo in base alle diverse condizioni di guida. In questo modo, il veicolo è in grado di restituire al conducente una sensazione più precisa e reattiva, in rettilineo, nei cambi di corsia e nei sorpassi.

Un’altra novità riguarda la riduzione del raggio di sterzata del 5% rispetto alla versione precedente per rendere il veicolo più manovrabile sia in città che per i tratti off-road. Ad arricchire il modello c’è un aggiornamento dei sistemi di assistenza alla guida: i nuovi ADAS permettono di soddisfare tutte le normative più recenti in tema di sicurezza.

Migliora anche il sistema di climatizzazione, sia in termini di prestazioni che per quanto riguarda la prevedibilità del riscaldamento e del raffreddamento dell’abitacolo. Ad arricchire l’offerta della gamma, inoltre, c’è la nuova Black Edition, disponibile sia per la station wagon che per la versione pick-up Quartermaster.

Questa edizione speciale, basata sull’allestimento Fieldmaster, presenta finiture estetiche esclusive completamente nere per carrozzeria e interni, la colorazione Inky Black, i cerchi in lega da 18 pollici in nero lucido, il Dark Exterior Pack, i vetri oscurati e altri dettagli unici. La Black Edition sarà disponibile con una tiratura limitata.

I prezzi

Nonostante le novità per la gamma, INEOS non ha modificato il listino del suo Grenadier. Ecco, quindi, i prezzi di partenza della versione 2026:

Grenadier Commercial: a partire da 78.085 euro

Quartermaster pick-up: a partire da 80.020 euro

Grenadier (versione base): a partire da 79.988 euro

Trialmaster e Fieldmaster: a partire da 89.882 euro

Per quanto riguarda la Black Edition, invece, gli ordini saranno aperti a partire dal prossimo mese di febbraio. Per ulteriori dettagli è possibile fare riferimento alle concessionarie del brand.

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, ha commentato in questo modo le novità annunciate dal brand: