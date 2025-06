Ufficio Stampa INEOS Il pick-up di INEOS punta a conquistare l'Italia

INEOS Quartermaster è il nuovo pick-up che punta a conquistare il mercato italiano, grazie anche a una gamma molto articolata che lo porta ad adattarsi a diversi contesti di utilizzo. Il modello è derivato dal fuoristrada INEOS Grenadier e l’azienda lo definisce come un veicolo “imponente” in grado di essere funzionale e, quindi, ideale per l’utilizzo fuoristradistico, sia durante il lavoro che in situazioni estreme. Per i clienti italiani è possibile scegliere tra tre diverse versioni (Quartermaster, Fieldmaster e Trialmaster). Andiamo a scoprire tutti i dettagli del modello che punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista sul mercato.

Un pick-up ricco di potenzialità

Il nuovo INEOS Quartermaster è un modello ricco di potenzialità che si caratterizza per una lunghezza di 544 centimetri e per la presenza di un telaio a longheroni, per sospensioni a ponte rigido e per una trazione integrale permanente, con la possibilità di sfruttare il differenziale centrale bloccabile manualmente e i differenziali con controllo elettronico o manuale all’anteriore e al posteriore.

Il pick-up ha una capacità di traino di 3,5 tonnellate e una capacità di carico di 2.000 litri. Da segnalare anche la presenza di un verricello con portata di 5,5 tonnellate per l’autorecupero o per il salvataggio di altri veicoli. L’abitacolo interno può ospitare fino a cinque persone.

L’azienda sottolinea la progettazione “analogica” dell’abitacolo, con grandi tasti per l’accesso alle varie funzioni del veicolo che possono essere utilizzati senza alcun problema, anche indossando grandi guanti da lavoro, senza, quindi, i problemi legati ai controlli touch. Il modello può essere ordinato anche in una versione Chassis Cab con telaio nudo pensato per allestitori e carrozzieri specializzati, con la possibilità di poter sfruttare una doppia cabina per cinque persone.

Ufficio Stampa INEOS

Questa versione si presta a vari contesti di utilizzo e all’installazione di vari componenti aggiuntivi che permettono al pick-up di essere impiegato in diverse attività. INEOS Quartermaster punta anche a soddisfare le esigenze di chi cerca un mezzo per un uso lifestyle e la guida off-road in grado, quindi, di adattarsi all’utilizzo durante il tempo libero.

Sotto al cofano c’è un motore BMW B58 da 3.0 litri. Si tratta di un’unità turbo benzina a sei cilindri in linea, sviluppata in esclusiva per il Grenadier (da cui, come detto in apertura, il pick-up è stato derivato, partendo dalla stessa base tecnica), e pensata per garantire tanta potenza e tanta coppia anche ai bassi regimi. Il motore è in grado di erogare fino a 286 CV di potenza con una coppia motrice massima che può arrivare a 450 Nm.

I prezzi

Per quanto riguarda il listino prezzi per il mercato italiano, il nuovo INEOS Quartermaster è disponibile con prezzi a partire da 80.200 euro. La gamma è molto articolata, grazie alle tante opzioni di personalizzazione del modello. Di conseguenza, i clienti interessati al veicolo dovranno verificare di volta in volta il prezzo effettivo di acquisto in base a quella che sarà la dotazione richiesta. Per i dettagli completi in merito è possibile consultare il sito ufficiale di INEOS Italia.