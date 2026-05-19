Ufficio Stampa Itala Automobili Il Gruppo DR Automobiles riporta in vita un marchio storico: arriva il crossover Itala 35

Quando si tratta di auto i corsi e ricorsi storici sono quasi all’ordine del giorno. Eppure, quello sancito dalla nuova Itala 35 ha il sapore di un’operazione nostalgia in chiave moderna, con il ritorno del marchio Itala dopo un silenzio lungo oltre 90 anni. Fondata a Torino nel lontano 1903 e rimasta attiva fino al 1935, la storica Casa automobilistica italiana è stata riportata in vita dal Gruppo DR Automobiles nell’ambito del piano strategico Historic Italian Brands (che vedrà anche il rilancio del brand Osca).

Quanto costa il crossover

La presentazione del primo modello della nuova era è avvenuta proprio a Torino, un omaggio doveroso alle radici del brand, e il nome assegnato evoca la leggendaria 35/45 HP con cui il principe Scipione Borghese trionfò nel celeberrimo raid Pechino-Parigi del 1907. Oggi, però, la rotta si inverte: l’asse tra Italia e Cina si consolida sotto una veste diversa.

In vendita a partire da 35.000 euro, la Itala 35 si presenta visivamente come una crossover media dalle proporzioni equilibrate e dalle linee tese. Lunga 441 cm, larga 185 e alta 160, ha una presenza su strada decisa, complici anche i generosi cerchi in lega da 20 pollici calzati da pneumatici Pirelli.

Sul frontale spiccano i gruppi ottici full LED con luci diurne dal disegno triangolare, che si integrano in una calandra arricchita da inserti cromati, mentre dietro i fanali a trapezio sporgono con decisione dalla carrozzeria, quasi a voler simulare delle appendici aerodinamiche. Come da tradizione per i modelli del gruppo di Macchia d’Isernia, la base tecnica di partenza è asiatica: la vettura è infatti strettamente derivata dalla cinese Trumpchi GS3 Yingsu, prodotta dal colosso GAC.

Fuori lo stile segue i trend globali, dentro però l’atmosfera cambia offrendo un ambiente più curato, legato alla tradizione artigianale italiana. Tanto i sedili quanto i pannelli porta vengono rivestiti da pelle selezionata e Alcantara, un materiale ripreso anche per l’inserto che attraversa la plancia e che accentua la cura costruttiva dell’abitacolo.

Tecnologia moderna, un solo motore

La tecnologia di bordo si concentra nel quadro strumenti da 7 pollici dietro il volante e nello schermo centrale da 10,25 pollici dedicato all’infotainment, che dialoga con gli smartphone Apple e Android rispettivamente grazie al CarPlay wireless e al protocollo Carbitlink. Passando ai bagagli, il tempo di reclinare i sedili posteriori e il vano sale da 341 a 1.271 litri, ed è comodo anche il portellone, a comando elettrico.

Al lancio, si può avere la Itala 35 solo a benzina, mossa da un quattro cilindri 1.5 turbo. I suoi 170 CV (e 270 Nm di coppia) lavorano con la trazione anteriore e un cambio automatico a 7 marce: tradotto in prestazioni, partendo da fermi si toccano i 100 km/h in 7,5 secondi e la punta massima va oltre i 190 km/h, promettendo 14,7 km con un litro di verde. Nel prezzo è compresa una suite completa di ADAS, tetto panoramico apribile, sedile del guidatore ventilato e regolabile elettricamente, oltre al sistema di parcheggio assistito con telecamere a 360 gradi.

La Itala 35 arriva sul mercato con una forte spinta sulla personalizzazione. Oltre alle sei tinte tradizionali, i clienti potranno scegliere colorazioni speciali in pellicola (wrapping) o divertirsi a personalizzare gli abbinamenti cromatici dei rivestimenti interni. E siamo appena l’inizio. I piani di DR per il rilancio del marchio sono ambiziosi: a breve sbarcheranno il crossover maggiore Itala 56 (lunga 4,68 metri) insieme all’ammiraglia Itala 61 da quasi cinque metri e più avanti la gamma si completerà con un’utilitaria da città, un SUV ibrido plug-in e una versione con tecnologia range-extender, tutti assemblati nei nuovi impianti molisani.