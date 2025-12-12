Jaecoo 7 e Omoda 9, adesso omologabili anche come autocarro N1

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Omoda & Jaecoo Un kit trasforma la Jaecoo 7 in autocarro N1

Il fronte della mobilità intelligente e aggressiva ha un nuovo, potente avamposto in Italia. Due giganti asiatici, forgiati nelle fucine del colosso Chery, irrompono nel segmento B2B con una mossa strategica che riscrive le regole del gioco per i professionisti italiani. OMODA & JAECOO annuncia l’avvio immediato dell’omologazione come autocarro (categoria N1) per le sue punte di diamante: il muscoloso Jaecoo 7 e l’ammiraglia Omoda 9.

Questa non è una semplice variazione burocratica, ma l’apertura di un varco normativo che trasforma questi veicoli in autentici beni strumentali, garantendo l’accesso a cruciali agevolazioni fiscali per i titolari di partita IVA. Un matrimonio diabolico e perfetto tra la versatilità inarrestabile del SUV e la convenienza tributaria.

Un passaggio rapido

La vera magia di questa operazione risiede nella sua rapidità, un blitz degno dei migliori strateghi. L’omologazione N1 è resa possibile grazie all’adozione di un kit specifico, approvato e fornito da GreenKar. Il dettaglio narrativo che fa la differenza, è l’assenza di stravolgimenti interni. Il kit, infatti, può essere installato presso qualsiasi officina della rete ufficiale OMODA & JAECOO in Italia, e richiede un tempo di lavorazione che non supera i trenta minuti. Questo è il dettaglio che aggiunge un fatto non da poco nel mercato: l’intervento è fulmineo, minimizzando il fermo macchina e massimizzando l’efficienza.

Ma c’è di più, ed è la parte che entusiasmerà il professionista esigente. Nonostante il cambio di categoria, la configurazione interna del veicolo rimane completamente invariata. I posti a sedere, il piano di carico, il comfort da autovettura (M1) restano intatti, smentendo i compromessi tipici dei veicoli N1 tradizionali. Questo significa che il professionista può godere del lusso e delle prestazioni di un SUV moderno, trasformandolo allo stesso tempo in un formidabile strumento che allenta il carico fiscale.

I modelli oggetto di questa operazione sono:

Jaecoo 7 nella versione ICE 2WD Select;

tutti gli allestimenti della Jaecoo 7 Super Hybrid;

tutti gli allestimenti della Omoda 9 Super Hybrid.

Il vantaggio fiscale e con la concorrenza

Il costo per l’acquisizione di questo vantaggio strategico è definito e trasparente: il kit è acquistabile direttamente in concessionaria al prezzo consigliato di 1.500 euro più IVA. A fronte di questo investimento nominale, si accede alla detraibilità fiscale come bene strumentale, purché sia rispettato il severo rapporto tecnico potenza/portata inferiore a 180 kW/t, condizione pienamente soddisfatta da questi modelli. Questa flessibilità non è irreversibile, poiché il veicolo può essere riportato senza penalizzazioni alla configurazione originale M1, mantenendo aperta ogni possibilità di rivendita o di utilizzo personale.

OMODA & JAECOO, marchio che fa capo al gruppo Chery, con questa mossa conferma una visione di mobilità che non ammette rigidità. È la dimostrazione che l’innovazione non si ferma alla meccanica o all’elettrificazione, ma si estende alla capacità di adattarsi con intelligenza alle esigenze del mercato professionale. L’Italia, con le sue fitte reti di partite IVA, riceve così un’opportunità concreta per unire efficienza operativa, prestazioni di livello superiore e vantaggi fiscali cruciali in un unico, inarrestabile veicolo. È la battaglia della versatilità, e i giganti cinesi sembrano aver trovato l’arma per conquistare il cuore (e il portafoglio) dei professionisti italiani.