La JAECOO 7 Super Hybrid si presenta al pubblico italiano come un SUV ibrido plug-in che combina design robusto, tecnologia avanzata e prestazioni di rilievo, con un’attenzione particolare all’efficienza energetica e al comfort. Questo modello, appartenente al brand OMODA & JAECOO del gruppo Chery, mira a lasciare il segno nel campo della mobilità, offrendo un’esperienza di guida versatile e sostenibile. Vediamo più nel dettaglio.

Un design scolpito

Il design esterno della JAECOO 7 Super Hybrid è in perfetto bilanciamento fra potenza e stile. Il nome stesso del modello, derivato dalle parole tedesca “Jäger” (cacciatore) e inglese “cool“, suggerisce una sintesi tra carattere deciso e tendenza moderna. Le linee sono robuste e squadrate, con una griglia anteriore esagonale a linee verticali e un logo oversize. Questi elementi stilistici evocano la natura selvaggia e la potenza che si nasconde dietro alla sua silhouette.

Allo stesso tempo, il design include elementi eleganti come un tetto spiovente, una linea di cintura alta, luci diurne a matrice LED e cerchi in lega da 19 pollici. Le maniglie a filo estraibili elettricamente e la firma luminosa posteriore esprimono la cura per i dettagli.

A bordo non manca la tecnologia

L’abitacolo della JAECOO 7 Super Hybrid è progettato per garantire il massimo comfort e una sensazione di spaziosità notevole. I materiali utilizzati sono di alta qualità e piacevoli al tatto. Il sistema di infotainment include un touch screen da 14 pollici che integra le principali funzioni di controllo del veicolo, inoltre, è presente anche un sistema di ricarica wireless per smartphone.

Poi, i sedili sono progettati per garantire supporto laterale e sono provvisti di numerose regolazioni, tra cui la funzione di memoria, la gestione della seduta a sei vie e la ventilazione/riscaldamento per le sedute anteriori. Un tetto panoramico di 1,1 metri quadrati e un sistema audio Sony a otto altoparlanti arricchiscono ulteriormente l’esperienza di guida.

Il powetrain della JAECOO 7 Super Hybrid

La JAECOO 7 Super Hybrid è dotata di un sistema ibrido plug-in (SHS) che combina un motore a benzina 1.5 TGDI di quinta generazione con una trasmissione DHT. Il sistema eroga una potenza complessiva di 347 CV e 375 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h. Lo scatto da 0 a 50 km/h avviene in soli 3,8 secondi.

La tecnologia SHS permette di scegliere tra due modalità di guida: EV (elettrica) e HEV (ibrida). In modalità EV, l’autonomia elettrica raggiunge i 108 km, ideale per gli spostamenti urbani, in quella HEV, i consumi si attestano a 6 l/100km (WLTP) per una percorrenza totale che supera i 1.200 km.

Listino prezzi

La JAECOO 7 Super Hybrid è disponibile con prezzi a partire da 34.900 euro nella versione Premium, in caso di permuta e fino al 28 febbraio 2025. È disponibile anche un’offerta finanziaria con rate da 229 euro al mese (TAN fisso 4,75%; TAEG 6,36%). Il prezzo di listino per la versione Premium è di 38.900 euro, mentre la versione Exclusive costa 40.900 euro-

La JAECOO 7 Super Hybrid offre una garanzia di 7 anni/150.000 km, senza limite di chilometraggio per i primi tre anni, e 8 anni/160.000 km su motore di trazione, batterie e unità di controllo.