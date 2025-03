Dopo il debutto a Shanghai, Jaecoo 7 Super Hybrid arriva in Italia con 1.200 km di autonomia e tecnologia avanzata. Potenza, design e connettività al top

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Omoda 1.200 km senza sosta. Jaecoo 7 Super Hybrid, e gli altri stanno a guardare

Vai a tempo col respiro. Segui il ritmo del viaggio. Spingiti oltre, dove gli altri si fermano. Dopo il debutto a Shanghai nel 2023, la Jaecoo 7 Super Hybrid è pronta a conquistare anche l’Italia. E il viaggio è solo una formalità. La sua arma segreta? Un’autonomia di 1.200 km, la risposta a ogni incertezza. Più potenza, meno consumi, zero compromessi: dietro il traguardo, il Super Hybrid System (SHS).

Design affilato, carattere deciso

Distinguiti. Grida al mondo quanto vali: solo così ti noteranno. Jaecoo gioca all’attacco e azzanna l’asfalto. 1.200 km sono il titolo in grassetto, ma tutto il resto è all’altezza: design affilato, tecnologia di nuova generazione, un’esperienza di guida senza rivali.

Il nome è un annuncio: “Jäger”, in tedesco, significa “cacciatore”. “Cool” è il tocco che lo rende unico. Due anime – imponente nelle forme, aggressiva nel carattere – un’unica personalità. La griglia verticale oversize e il logo in primo piano trasmettono potenza.

Il tetto spiovente e la linea di cintura estesa alta danno slancio, i fari full LED tagliano la notte, la firma luminosa posteriore illumina il cammino. E poi ci sono i dettagli: cerchi in lega da 19 pollici, specchietti con inserti cromatici, maniglie a filo estraibili elettricamente. Un gioco di superfici nette e linee scolpite per catturare lo sguardo e non lasciarlo più andare.

Se fuori sorprende, dentro stupisce. Spazio, tecnologia e attenzione al dettaglio trasformano l’ambiente in un ambiente su misura. Il display da 14 pollici è il pilastro: infotainment di ultima generazione, gestione del veicolo e connettività. Tutto è pensato per ridurre le distrazioni: i comandi sono intuitivi, il layout essenziale.

E poi c’è la cura nei dettagli. Ricarica wireless ad alta potenza per lo smartphone, con avviso automatico se lo dimentichi a bordo. Materiali di qualità e sedili progettati per il massimo relax, anche nei lunghi viaggi. Il salotto di bordo è luminoso e arioso, grazie al tetto panoramico da 1,1 metri quadrati. E di notte, l’illuminazione ambientale a 64 colori lo trasforma in un rifugio su ruote. Jaecoo 7 Super Hybrid non si limita a portarti lontano. Ti fa godere fino al capolinea.

Motori e prezzi

Sotto la carrozzeria, il Super Hybrid System (SHS) mette insieme un motore benzina 1.5 TGDi e due unità elettriche, per una potenza complessiva di 340 CV. Lo scatto è fulmineo: da 0 a 50 km/h in 3,8 secondi. Un dato che fa la differenza nei lunghi viaggi, eliminando l’ansia da ricarica.

Due anime, una scelta intelligente. La Jaecoo 7 Super Hybrid può funzionare in modalità EV, viaggiando 100% elettrica fino a 108 km. Perfetta per l’uso urbano, silenziosa e fluida come un’auto elettrica pura. Quando serve più autonomia, subentra il motore termico e la tecnologia full hybrid (HEV), mantenendo i consumi bassissimi: 6 l/100 km (WLTP).

21 sistemi di assistenza alla guida (ADAS) lavorano per garantire massima sicurezza su strada. Frenata automatica d’emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, cruise control adattivo e monitoraggio dell’angolo cieco sono solo alcune delle dotazioni di serie. Così la guida è rilassata, sicura e intuitiva, sia in città che nei lunghi viaggi. La Jaecoo 7 non si limita a portarti lontano. Ti dà la certezza di arrivarci all’insegna del comfort e della sicurezza.

La Jaecoo 7 Super Hybrid è disponibile a partire da 38.900 euro per la versione Premium 2WD e da 40.900 per la Exclusive 2WD. Preferisci una formula più flessibile? È disponibile un piano finanziario dedicato: anticipo di 9.630 euro, 35 rate da 229 euro e una maxi-rata finale di 21.573 euro (TAN fisso 4,75% – TAEG 6,36%).