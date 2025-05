Fonte: Ufficio Stampa Jaecoo Jaecoo, il marchio cinese svela le novità in arrivo

Jaecoo, uno dei marchi emergenti del gruppo Chery, si afferma come protagonista anche sul mercato europeo grazie a mezzi moderni, versatili e concepiti per rispondere a ogni tipo di bisogni di spostamento. La priorità è stata data, in modo particolare, a modelli completamente elettrici o ibridi, che Jaecoo propone con soluzioni che uniscono design affascinante, tecnologie di punta e un fattore di mercato competitivo. Nonostante attualmente sulle strade le auto Jaecoo scarseggino, per il 2025 la situazione dovrebbe cambiare radicalmente, con il brand che ha come obiettivo quello di distinguersi nel sempre più competitivo segmento dei SUV elettrici e ibridi.

Jaecoo 7 PHEV: il SUV robusto e tecnologico

La Jaecoo 7 rappresenta l’anima più avventurosa del gruppo, infatti è un SUV di medie dimensioni pensato per chi ama viaggiare comodo e sicuro, senza rinunciare a un pizzico di spirito off-road. Anche qui la gamma motori è molto articolata: sono disponibili versioni a benzina (ICE) sia con trazione anteriore (2WD) sia integrale (4WD), ideali per chi cerca sicurezza e controllo anche su fondi difficili. Non mancano le versioni GPL, che offrono lo stesso schema di trazioni, e l’innovativo Superhybrid a trazione anteriore, pensato per combinare prestazioni a consumi ridotti. Il design esterno della Jaecoo 7 colpisce per il suo stile robusto e deciso, mentre gli interni, moderni e curati, sono ricchi di tecnologia, con un ampio display centrale verticale da 14.8”, uno da 10.3” dietro il volante, head-up display e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

Entro l’estate dovrebbe arrivare la versione ibrida plug-in a trazione anteriore, che sotto il cofano monta un 1.5 benzina affiancato da ben due motori elettrici che insieme erogano un totale di 347 CV. Come prestazioni saremo sugli 8,5 secondi per lo 0-100 km/h, 80 km/h di percorrenza in sinergia elettrico-termico e un’autonomia che da quelle che si legge online da fonti non ufficiali dovrebbe aggirarsi su oltre 1.000 km.

Jaecoo nel 2025 vuole accontentare tutti

Nel 2025 Jaecoo alzerà l’asticella del mercato SUV portando su strada una gamma tutta nuova, moderna e altamente tecnologica. Dai modelli più accessibili e versatili come il Jaecoo 5, disponibile anche in versione elettrica, fino al sofisticato Jaecoo 8 Superhybrid pensato per chi cerca spazio e prestazioni, senza dimenticare il J6, il compatto a zero emissioni che punta dritto alla mobilità urbana del futuro. Design curato, motorizzazioni per ogni esigenza e dotazioni di sicurezza avanzate: il nuovo corso del brand promette di accontentare tutti, senza compromessi.

Jaecoo 5: il SUV compatto per tutti

Nel corso dell’autunno 2025 farà il suo debutto il Jaecoo 5, modello di SUV compatto che sarà offerto con un’ampia scelta di motorizzazioni: benzina (ICE), GPL, ibrido HEV ed elettrico puro (EV). La variante HEV (Hybrid Electric Vehicle) sarà dotata di un sistema ibrido autoricaricabile simile a quello già visto sulla Omoda 5 HEV, in grado di sfruttare la frenata rigenerativa e il motore termico per ricaricare le batterie in autonomia, per un’autonomia complessiva di circa 900 km. Le prestazioni sono abbastanza nella norma, parliamo di una potenza di circa 160 CV, scatto 0-100 km/h in 8,5 secondi e velocità massima di 180 km/h.

La vera svolta arriva però con la versione EV, cioè completamente elettrica. Il Jaecoo 5 BEV (Battery Electric Vehicle) sarà equipaggiato con un motore elettrico da circa 150 kW (204 CV) alimentato da una batteria agli ioni di litio da circa 60 kWh, che garantirà un’autonomia attesa di oltre 420 km nel ciclo WLTP.

La ricarica in corrente continua (DC) dovrebbe supportare fino a 100 kW, permettendo di passare dal 20% all’80% della batteria in meno di 30 minuti, con la spina domestica invece serviranno circa 6 ore. Per lei prestazioni leggermente superiori, infatti lo scatto 0-100 km/h lo compie in 7,5 secondi e come velocità massima siamo a 170 km/h.

Il design si preannuncia grintoso e moderno, mentre gli interni saranno spaziosi e curati, per soddisfare sia giovani famiglie sia automobilisti urbani alla ricerca di una soluzione versatile. Tanta la tecnologia a bordo, tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, riconoscimento pedoni e ciclisti, telecamera a 360° e assistenza al parcheggio. Oltre a naturalmente una nutrita fornitura di aiuti alla guida. I rispettivi prezzi dovrebbero partire da 29.000 euro (HEV) e 35.000 euro (EV).

Jaecoo 8: il Superhybrid

Alla fine del 2025 arriverà il Jaecoo 8, un SUV di grandi dimensioni che sarà disponibile unicamente in configurazione Superhybrid (come il Jaecoo 7), una motorizzazione innovativa che combina un motore a benzina 1.5 turbo a un sistema elettrico di supporto capace di lavorare sia in serie che in parallelo, a seconda delle condizioni di guida. Questo approccio consente consumi ridotti pur mantenendo prestazioni di ottimo livello: si parla infatti di circa 245 CV di potenza complessiva, con accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 7,2 secondi e velocità massima di circa 195 km/h. Dati molto interessanti per un SUV di queste dimensioni, capace di ospitare comodamente fino a sette passeggeri.

Fonte: Ufficio Stampa jaecoo

L’autonomia complessiva sarà eccellente, si vociferano addirittura 1.000 km, mentre come design il Jaecoo 8 proporrà linee decise ma eleganti: frontale imponente, gruppi ottici sottili, proporzioni muscolose e una silhouette aerodinamica. Il linguaggio stilistico richiamerà quello dei grandi SUV americani ma in chiave più moderna ed europea, mentre gli interni punteranno su qualità e tecnologia, con sedili in pelle, strumentazione full digital su due grandi schermi, infotainment con aggiornamenti OTA e un pacchetto completo di ADAS di ultima generazione. Il prezzo dovrebbe partire da 42.000 euro.

Jaecoo J6: l’elettrico che mancava

Chiuderà l’anno il debutto del Jaecoo J6, un SUV elettrico compatto (BEV) pensato per la città ma capace di affrontare anche tratte più lunghe grazie a una batteria capiente e a un’autonomia che dovrebbe superare i 400 km. Il Jaecoo J6 sarà spinto da un motore elettrico da circa 160 kW (218 CV) alimentato da una batteria da circa 70 kWh e le prestazioni si preannunciano dignitose, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 7,0 secondi e velocità massima di 170 km/h. L’autonomia, secondo i dati preliminari, sarà attorno ai 460 km nel ciclo WLTP e riguardo alla ricarica, supporterà la ricarica rapida in corrente continua fino a 120 kW, che consentirà di recuperare l’80% della batteria in circa 25 minuti, con una wallbox da 11 kW in corrente alternata, invece, la ricarica completa avverrà in circa 6 ore.

Fonte: Ufficio Stampa Jaecoo

Esteticamente, il J6 avrà un look minimalista e tecnologico: frontale chiuso per migliorare l’efficienza aerodinamica, fari LED ultrasottili e una carrozzeria muscolosa ma compatta, perfetta per muoversi agilmente nel traffico urbano. Gli interni seguiranno il concetto di minimalismo funzionale, con un unico grande schermo centrale touch, comandi vocali avanzati e materiali eco-sostenibili, inoltre non mancheranno dotazioni come la guida assistita di livello 2, climatizzatore intelligente e sistema di infotainment connesso. Il prezzo di partenza dovrebbe essere di 36.000 euro e il lancio previsto probabilmente sarà a novembre 2025.