Fonte: Ufficio Stampa Stellantis C'è una terza variante per la Jeep Avenger: debutta la e-Hybrid

Continua il programma di crescita della Jeep Avenger. L’entry level della gamma Jeep registra, infatti, il debutto di una terza variante che va ad affiancarsi alla versione “full electric” e alla versione con motore 1.2 benzina da 100 CV e senza nessun sistema di elettrificazione.

Il SUV di casa Jeep può ora contare su di una terza variante, la Jeep Avenger e-Hybrid, dotata di tecnologia MHEV che permette una sensibile riduzione delle emissioni rispetto alla versione benzina. Questa terza versione rappresenta la principale novità di Jeep in Europa per gli ultimi mesi del 2023.

Terza versione per il SUV

Dopo una lunga serie di successi raccolti negli ultimi mesi, la Jeep Avenger continua a espandere la sua presenza sul mercato. La terza versione del SUV di casa Jeep è la nuova Avenger e-Hybrid. Si tratta di una versione del SUV dotata di un motore benzina elettrificato che permette un incremento della coppia a bassi regimi, con partenza silenziosa e possibilità di ricorrere al funzionamento in “elettrico puro” per eseguire brevi spostamenti.

Questa versione della Avenger è dotata di un motore 3 cilindri 1.2 benzina in grado di erogare 100 CV e 205 Nm. A completare il sistema elettrificato troviamo un motore elettrico da 21 kW e 55 Nm, installato nella scatola del cambio a doppia frizione a 6 rapporti, e una batteria agli ioni di litio da 48 Volt. La versione MHEV del SUV di casa Jeep punta, quindi, a sfruttare al massimo l’elettrificazione per ottenere diversi vantaggi.

La vettura registra uno 0-100 km/h completato in 11 secondi. Grazie a un’erogazione quasi istantanea della coppia da parte del motore elettrico, il sistema è in grado di attenuare l’effetto “turbo lag”, garantendo una migliore esperienza di guida.

Per quanto riguarda il consumo, invece, questa variante della Jeep Avenger registra un consumo medio di 5,1l/100 km, con emissione comprese tra 111 e 114 g/km di CO2. L’elettrificazione permette di tagliare di oltre 10 g/km le emissioni rispetto alla versione con motore benzina e cambio manuale.

Eric Laforge, Head of Jeep Brand in Europa, sottolinea: “La nuova Avenger e-Hybrid rappresenta il primo passo verso l’elettrificazione con un veicolo ecologico, volutamente realizzato e descritto come una scelta inclusiva per un ampio ventaglio di clienti, che desiderano prestazioni, stile, tecnologia all’avanguardia e comfort in una vettura di dimensioni compatte”.

Come annunciato dalla Casa, la nuova Jepp Avenger e-Hybrid sarà disponibile a brevissimo. Gli ordini della terza variante del modello d’accesso alla gamma Jeep, infatti, sarà acquistabile a partire dalla fine del mese di novembre 2023, diventando un nuovo riferimento per il marchio Jeep in tutti i principali mercati europei.

Nuovi allestimenti

Il lancio della nuova Jeep Avenger e-Hybrid porta anche a un aggiornamento della gamma dell’entry level della Casa americana che ha registrato un lancio da record in Italia. A disposizione della clientela ci sono ora tre allestimenti (Longitude, Altitude e Summit) che puntano a soddisfare appieno le esigenze di tutta la clientela. Il listino della Jeep Avenger si aprirà con la versione Longitude.

Questa versione, di serie, include i cerchi in lega da 16 pollici, i proiettori anteriori full LED catarifrangenti, il quadro strumenti da 8 pollici, il regolatore di velocità e varie funzionalità di sicurezza come e la frenata d’emergenza autonoma, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento del veicolo in carreggiata e il monitoraggio dell’attenzione del conducente.

La versione Altitude arricchisce la dotazione con i cerchi in lega da 17 pollici, nuovi sedili premium in tessuto/vinile, il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, il clima automatico e il Cruise Control adattivo. Al top della gamma c’è la Summit che migliora ancora la dotazione con i cerchi da 18 pollici, nuovi interni esclusivi, i proiettori anteriori luci posteriori full LED, vetri oscurati e ancora più tecnologia a bordo.