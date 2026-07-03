Ufficio Stampa Jeep Jeep Avenger: il SUV più venduto in Italia nel primo semestre 2026

I primi sei mesi del 2026 consegnano un nuovo primato al SUV disegnato a Torino: Jeep Avenger è il modello più venduto della categoria, considerando tutte le motorizzazioni. Nello stesso periodo ha raggiunto anche il secondo posto assoluto nei confini nazionali, dietro una sola auto e davanti a ogni altro SUV.

Secondo le rilevazioni diffuse da Dataforce, Avenger ha conquistato il 5,2% del suo comparto nel primo semestre. Restringendo il campo ai B-SUV, la quota sale al 10,6%, abbastanza per confermare la leadership nella categoria. Sul totale del mercato italiano, invece, il modello si è fermato poco sotto il 2,7% e a giugno ha mantenuto un passo sostenuto, con una quota vicina al 3,5% tra gli sport utility vehicle.

Un’offerta per esigenze diverse

Prosegue dunque una tendenza già emersa nel 2024 e nel 2025, merito anche della possibilità di scegliere tra versioni molto diverse. La gamma comprende infatti la variante elettrica, l’e-Hybrid con sistema a 48 volt e cambio automatico, il benzina con trasmissione manuale e la 4xe a trazione integrale elettrificata. Avenger ha così intercettato esigenze diverse, dall’impiego quotidiano in città alla ricerca di consumi contenuti, offrendo al tempo stesso una certa disinvoltura sui fondi difficili.

Disegnata a Torino e progettata in Europa, la piccola americana si rivolge agli automobilisti del continente. Gli ingombri contenuti facilitano l’impiego nei tratti urbani, mentre la posizione di guida rialzata conserva l’impostazione tipica di un SUV.

Gli ordini raccolti a livello complessivo hanno raggiunto quota 280.000, con le versioni elettrificate rappresentanti il 60% del totale. In Europa Avenger occupa il secondo posto tra i B-SUV per volumi e anche la clientela si è allargata: la quota di acquirenti donne e quella degli under 40 risultano entrambe superiori del 35% alla media del marchio.

Il buon andamento di Avenger contribuisce alla posizione di Jeep nella top ten italiana delle passenger car. Nei primi sei mesi del 2026 il brand ha ottenuto una quota del 3,77%, arrotondata al 3,8%.

Compass amplia la gamma con una terza soluzione elettrificata

Accanto al modello più compatto, Compass continua a difendere un posto tra i dieci C-SUV più venduti. È ancora recente l’apertura degli ordini della nuova 4xe completamente elettrica a trazione integrale. Il sistema da 375 CV utilizza due motori, uno per asse, e la batteria da 96,1 kWh reali promette oltre 600 km di autonomia WLTP, mentre il passaggio dal 20 all’80% richiede 27 minuti nelle condizioni ideali.

Basato sulla piattaforma STLA Medium, il modello nasce in Italia e prova a trasferire la tradizione fuoristradistica di Jeep in un SUV di ultima generazione. L’altezza da terra supera i 200 mm permettendo di affrontare guadi fino a 480 mm e sull’asfalto il lavoro aerodinamico ha portato il coefficiente di resistenza a 0,29.

In alternativa, Jeep propone a 33.900 euro la e-Hybrid da 145 CV tramite un finanziamento a interessi zero riservato alle unità coinvolte nell’iniziativa, dotata di un turbo benzina affiancato da un motore elettrico integrato nel cambio automatico a doppia frizione. Fra le due varianti si inserisce la plug-in hybrid da 225 CV. La Compass di nuova generazione prova ad accrescere il proprio appeal, portando a tre le principali soluzioni elettrificate previste nella gamma.