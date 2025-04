Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Jeep Avenger elettrica si arruola nell'Arma dei Carabinieri

Nella giornata di oggi è avvenuta la consegna simbolica, nel corso di una manifestazione in piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma, della prima Jeep Avenger full electric che entrerà a far parte della flotta di vetture in dotazione all’Arma dei Carabinieri, andando a rinnovare una lunga collaborazione con il Gruppo Stellantis. Si tratta di un progetto molto ambizioso: nel corso dei prossimi mesi, infatti, diverse decine di Avenger entreranno in servizio, andando ad arricchire la flotta di veicoli a disposizione dei Carabinieri in tutta Italia. Il primo passo del progetto, però, riguarda Roma e il Giubileo. All’evento con cui è stata consegnata la prima Avenger elettrica hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni e la Responsabile di Stellantis in Italia, Antonella Bruno.Andiamo a scoprire i dettagli svelati oggi da Stellantis.

L’elettrica dei Carabinieri

Jeep prevede di consegnare, nel corso del prossimo futuro, un lotto di ben 176 unità di Jeep Avenger, da tempo punto di riferimento della gamma Jeep oltre che SUV più venduto in Italia. All’interno di questo lotto c’è anche la Avenger full electric ovvero la variante a zero emissioni del SUV di Jeep che, anche se con volumi inferiori rispetto alle versioni con motore termico, rappresenta un importante punto di riferimento per la gamma del marchio di Stellantis. Il brand, impegnato in un ambizioso programma di elettrificazione, punta moltissimo sulla Avenger elettrica, scelta anche dai Carabinieri come modello per muoversi a zero emissioni. Questa variante della Avenger ha un motore elettrico da 156 CV e 260 Nm e può garantire circa 550 chilometri di autonomia in città (440 chilometri nel ciclo WLTP).

Per quanto riguarda la fornitura da parte Jeep, l’azienda ha comunicato che un primo lotto, composto da 46 vetture, sarà assegnato alle Stazioni Carabinieri dislocate nella Capitale per l’impiego in occasione Grande Evento “Giubileo della Chiesa Cattolica 2025”. Le restanti 130 vetture, invece, saranno assegnate, in una fase successiva, alle Stazioni dei Carabinieri delle principali città italiane, con un’attenzione particolare alle aree che prevedono vincoli sulle emissioni. In questi casi, la Avenger elettrica (ma anche le varianti ibride) potranno dare un contributo importante per pattugliare il territorio senza causare emissioni eccessive in atmosfera. L’intera fornitura è parte della gara pubblica Consip, “Accordo Quadro per veicoli con relativi servizi connessi, accessori e opzionali – Veicoli 2”.

Un SUV di successo

Da diversi mesi, Jeep Avenger detiene la leadership del mercato dei SUV in Italia configurandosi anche come uno dei modelli più venduti in assoluto nel nostro Paese. La variante elettrica del B-SUV di Jeep, invece, domina il mercato italiano delle vetture a ruote alte a zero emissioni. I segreti del successo sono tanti. Di certo, a contribuire ai numeri ottimi della vettura c’è la gamma molto articolata, con varianti benzina, ibride ed elettriche. Di recente, l’offerta della Avenger è stata arricchita dall’arrivo della nuova versione 4xe che unisce trazione integrale e motorizzazione ibrida. Questa versione completa una gamma già ricca e conferma le potenzialità del modello, sempre più riferimento dell’offerta di veicoli di Stellantis in Italia e in Europa.