Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Jeep Il SUV più amato dagli italiani si rinnova: Jeep Avenger

Siamo arrivati a un crocevia fondamentale per il marchio Jeep. In un panorama automobilistico europeo sempre più affollato, la Avenger non si accontenta di guardare i suoi traguardi — oltre 270.000 ordini e tre anni consecutivi sul podio dei SUV più venduti (in Italia è la prima scelta) — ma decide di evolversi radicalmente. Il nuovo capitolo non si presenta come un semplice aggiornamento, ma qualcosa di più. Senza contare che arriva anche un’edizione speciale per celebrare gli 85 anni del marchio americano.

La nuova calandra fa capolino

L’estetica della nuova Jeep Avenger segue il rigoroso principio del “design to function”, dove la bellezza è sempre al servizio della praticità. La novità stilistica più dirompente è la calandra a sette feritoie retroilluminata a LED. Ispirata alla sorella maggiore Compass, questa nuova firma rende il SUV immediatamente riconoscibile anche nell’oscurità totale, allineandolo al nuovo corso stilistico del brand.

La protezione è totale: nuovi paraurti avvolgono l’auto a 360 gradi, completati da protezioni sottoscocca realizzate in materiali “molded-in-color” che nascondono i piccoli graffi da parcheggio o da fuoristrada. Per gli amanti dei dettagli, i nuovi coprimozzi dei cerchi da 17” e 18” nascondono un piccolo omaggio: il profilo stilizzato della leggendaria Willys. Anche la scelta cromatica si fa più profonda con l’introduzione delle tinte Forest e Bamboo, studiate per evocare il legame ancestrale del marchio con l’ambiente naturale.

Un salto di qualità nell’abitacolo

Salendo a bordo, la percezione è quella di un segmento superiore. I materiali dei pannelli porta sono stati sostituiti con varianti più morbide al tatto, e la plancia ora vanta un inserto imbottito che ne ingentilisce le linee. La tecnologia non è solo scenografica ma funzionale: debutta il sistema di telecamere a 360° che ricostruisce una vista dall’alto del veicolo, proteggendolo dagli urti durante le manovre più strette. I nuovi fari LED Matrix assicurano invece una guida notturna senza stress, adattando il fascio luminoso in modo intelligente per non abbagliare chi incrocia la nostra rotta.

Ampie scelte sotto il cofano

Sotto il cofano, la rinnovata Jeep Avenger ribadisce il concetto di libertà totale. La gamma motori è stata rifinita per coprire ogni scenario d’uso:

Turbo Benzina 100 CV: un tre cilindri da 1.2 litri completamente rivisto. Grazie a un’iniezione ad alta pressione (350 bar) e al ciclo Miller, promette consumi ridotti e un’affidabilità estrema, testata per oltre 30.000 ore in condizioni critiche. Notevole l’estensione degli intervalli di manutenzione: ora il tagliando si fa ogni 2 anni o 25.000 km;

un tre cilindri da 1.2 litri completamente rivisto. Grazie a un’iniezione ad alta pressione (350 bar) e al ciclo Miller, promette consumi ridotti e un’affidabilità estrema, testata per oltre 30.000 ore in condizioni critiche. Notevole l’estensione degli intervalli di manutenzione: ora il tagliando si fa ogni 2 anni o 25.000 km; eHybrid 110 CV: la soluzione perfetta per la città, capace di muoversi in modalità 100% elettrica sotto i 30 km/h per piccoli tratti, grazie alla batteria a 48V integrata nel cambio a doppia frizione;

la soluzione perfetta per la città, capace di muoversi in modalità 100% elettrica sotto i 30 km/h per piccoli tratti, grazie alla batteria a 48V integrata nel cambio a doppia frizione; 4xe da 145 CV: la versione a trazione integrale per chi non accetta compromessi. Con un motore elettrico posteriore capace di 1.900 Nm di coppia, può scalare pendenze del 40% anche su fondi con zero aderenza anteriore;

la versione a per chi non accetta compromessi. Con un motore elettrico posteriore capace di 1.900 Nm di coppia, può scalare pendenze del 40% anche su fondi con zero aderenza anteriore; 100% Elettrica: forte di 156 CV e un’autonomia di 400 km WLTP, rappresenta la punta di diamante della mobilità sostenibile Jeep.

L’edizione dell’Anniversario e l’arrivo sul mercato

Per celebrare il traguardo degli 85 anni, Jeep ha creato una Special Edition che punta tutto sull’esclusività: finiture oro su cerchi e paraurti, sedili rivestiti in pregiato tartan con cuciture dorate e un adesivo celebrativo sul cofano con il logo “85 Years of Adventure”. Sebbene gli ordini siano aperti da oggi presso tutta la rete, i primi fortunati clienti vedranno le proprie unità arrivare nelle concessionarie a partire dal mese di settembre 2026.