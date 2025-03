Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Jeep La Jeep Avenger chiude in cima alla classifica dei SUV più venduti in Italia a febbraio 2025

Nessuna sorpresa: Jeep Avenger domina ancora. Anche a febbraio, è il SUV più venduto in Italia. Le rilevazioni di Dataforce parlano chiaro: dopo aver chiuso il 2024 in testa e aver iniziato il 2025 nello stesso modo, il modello di punta della Casa americana continua a essere il punto di riferimento del segmento. E non è tutto. L’Avenger elettrico domina tra i B-SUV a zero emissioni, confermando che in Italia l’interesse per la mobilità elettrica è in forte crescita.

La concorrenza sta a guardare

Il mercato B-SUV è tra i più combattuti in Italia, con tanti modelli che cercano di conquistare gli automobilisti. Ma Avenger ha qualcosa in più: un mix di tecnologia, design moderno e versatilità che la rende un’opzione appetibile per chiunque. Rispetto ai diretti concorrenti, propone una gamma più ampia di motorizzazioni e una personalità più distintiva. Inoltre, Jeep è sinonimo di avventura e affidabilità, due caratteristiche che attirano chi cerca un’auto pratica ma con un carattere forte.

Ma qual è il segreto di questo successo? Semplice: chi sceglie Avenger ha libertà di scelta. Jeep ha costruito una gamma adatta a un’utenza trasversale, senza forzare nessuno in un’unica direzione. Se vuoi emissioni zero e una guida silenziosa, c’è l’elettrica. Se invece cerchi qualcosa di più tradizionale, puoi puntare sul benzina 1.2 da 100 CV.

Nel mezzo due alternative: e-Hybrid con cambio automatico, che abbina efficienza e comfort; 4xe a trazione integrale da 136 CV, perfetta per chi ama l’avventura. Oltre alla varietà di motorizzazioni, Avenger convince anche per il comfort a bordo. L’abitacolo è ben rifinito, con materiali di qualità e un design moderno. Lo schermo centrale da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, rende l’esperienza tecnologica intuitiva e accessibile

The North Face Edition

Tra le novità più interessanti c’è la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. Un’edizione speciale nata dall’incontro tra due brand che hanno l’avventura nel DNA. Prodotta in 4.806 esemplari (un numero che richiama l’altezza del Monte Bianco), la versione porta con sé dettagli unici e un look ispirato alla natura.

Su cosa la renda speciale, alcuni dettagli saltano fin da subito all’occhio: Finiture Summit Gold, che ricordano i riflessi delle cime montuose; motivi topografici sulla carrozzeria, per chi ha sempre voglia di esplorare; interni ultra resistenti, pronti ad affrontare ogni condizione.

Sotto il cofano, la sostanza non cambia: motore turbo da 1,2 litri, due motori elettrici da 21 kW, 136 CV complessivi e trazione integrale. Un sistema pensato per offrire efficienza senza rinunciare alle prestazioni. Ma non è solo una questione di potenza. Grazie al sistema Selec-Terrain, Avenger 4xe può adattarsi a diverse superfici, garantendo trazione ottimale anche su neve, fango e terreni accidentati

Dal listino ben assortito alla stile inconfondibile: Avenger è uno Sport Utility che lascia il segno. E la cavalcata vincente sul mercato – priva di battute d’arresto – ne conferma il fascino. L’elettrificazione avanza, ma Jeep lascia aperte tutte le possibilità, senza imporre un’unica via. Invece di porre rigidi paletti, preferisce lasciare l’ultima parola al cliente. Se i primi mesi sono un’indicazione, il 2025 sembra già scritto: Avenger continuerà a ricoprire un ruolo da protagonista.