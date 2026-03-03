L’entry level della gamma Jeep ha conquistato tutti gli appassionati di SUV. Lo scorso mese ha ottenuto numeri da capogiro in Italia

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Numeri vendita Jeep Avenger

Ideale per le giungle urbane e per avventurose gite fuori porta, la Avenger è tra le vetture più popolari degli ultimi anni. Stellantis ha trovato la ricetta giusta, sfruttando il fascino del marchio americano e unendolo alle esigenze urban degli automobilisti europei. Il risultato è stato un mezzo compatto, all’avanguardia sul piano della proposta dei motori e decisamente accattivante in termini di design. Il modello a ruote alte, disegnato a Torino, è diventato persino il B-SUV 100% elettrico più venduto a febbraio, con una quota vicina al 18%.

In base al report di Dataforce, lo scorso mese Jeep Avenger si è confermato il leader assoluto nel Belpaese nel suo segmento. Dopo i successi commerciali degli ultimi due anni, il 2026 è partito col botto nel primo bimestre. La quota nel comparto ha toccato il 6,65% nel mese con un market share vicino al 14%. Nel segmento più rilevante del car market italiano Avenger ha registrato una quota del 10,4%. Più di un cliente privato su dieci ha scelto il modello prodotto nel Vecchio Continente, presentato ufficialmente l’8 settembre 2022 insieme ad altre due proposte elettriche, la Jeep Recon e la Jeep Wagoneer S, per poi debuttare in pubblico il 17 ottobre al Salone di Parigi.

Il segreto del Freedom of Choice

L’opportunità di scegliere tra diverse soluzioni di mobilità ha reso possibile un traguardo straordinario per Jeep. La versione 100% elettrica, pensata per i progressisti green, non si traduce in una rinuncia delle peculiarità di un tradizionale fuoristrada del brand americano. Sono tanti a optare per la versione e-Hybrid, con motore ibrido a 48V e cambio automatico, in grado di tenere bassi i consumi e le emissioni. Per chi non volesse rinunciare alla guida con trazione integrale elettrificata, c’è la versione 4xe che offre soluzioni tecniche raffinate.

Le versioni speciali, come la Avenger 4xe The North Face Edition, esaltano la vocazione del modello dal design esclusivo, con dettagli che mettono in risalto l’unicità. La vettura è stata elaborata sulla piattaforma e-CMP2, creata da PSA per la produzione di Peugeot 2008 II, Opel Mokka B, Fiat 600 e DS 3 Crossback. La versione full electric vanta un motore anteriore da 400 V realizzato dalla Emotors. L’Avenger sprigiona 156 CV e 260 Nm di coppia, associati a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh. Può percorrere sino 400 km su percorso misto e 550 km in quello urbano. Da una colonnina a 100 kW in corrente continua occorrono appena 24 minuti per passare dal 20 all’80% della carica, mentre con quella da 11 kW a una Wallbox la ricarica avviene in 5,5 ore.

Lancio della nuova Compass

Parallelamente Jeep sta proseguendo con il nuovo corso del SUV Compass. Realizzato in Italia sulla piattaforma STLA Medium, si è posto l’obiettivo di eccellere su ogni superficie, unendo un look all’avanguardia a una versatilità senza precedenti. Si può scegliere tra un motore e-Hybrid da 145 CV e una e-hybrid plug-in da 225 CV, fino alle versioni full electric che sprigionano sino a 375 CV, trazione integrale e un’autonomia di 650 km.

L’aerodinamica è molto curata con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, massimizzando l’efficienza senza limitare lo spazio nell’abitacolo per i passeggeri. Non mancano i sistemi Selec-Terrain, la protezione a 360 gradi e i sensori per accrescere la sicurezza a bordo. Gli ordini sono già aperti e la nuova Compass è proposta con 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e un finanziamento rateale interessi zero per la versione e-Hybrid 145 CV, abbinata a un cambio a doppia frizione a sei rapporti.