Ufficio Stampa Stellantis Il SUV più venduto in Italia: Jeep Avenger

Chi l’avrebbe detto, solo pochi anni fa, che il SUV più venduto in Italia sarebbe stato disegnato a Torino e firmato da Jeep? Eppure, nel primo semestre del 2025 (e non è la prima volta), la Jeep Avenger ha scalato le classifiche come una montagna senza fermarsi arrivando alla vetta del mercato dei veicoli a ruote alte del Belpaese.

I numeri parlano chiaro, Avenger è il B-SUV più commercializzato con una quota del 10,9% e questo – come anticipato – lo rende il SUV più venduto in assoluto. E tra le elettriche? Anche qua spicca al primo posto con un secco 21,4% fra le B-SUV alla spina. Una marcia trionfale, degna di un brand che negli anni ha costruito un’immagine forte e solida.

Un’auto, quattro anime

Il segreto di questo veicolo sta tutto nella parola versatilità. La Avenger è oggi l’unica a offrire quattro varianti pensate per altrettanti stili di vita: elettrica al 100%, turbo benzina per chi vuole semplicità, mild hybrid per chi ricerca equilibrio, e infine la 4xe a trazione integrale. Quest’ultima brilla perché riesce a mettere insieme due lati molto differenti: l’abilità di districarsi nel traffico e la solidità dove l’asfalto finisce, quindi in offroad. Il merito è di un sistema ibrido 48V evoluto, che unisce il classico 1.2 turbo a due motori elettrici da 21 kW, per una potenza di sistema di 145 CV e una trazione integrale intelligente.

A rendere ancora più speciale il debutto di questa variante c’è un numero: 4.806. Non è una cifra a caso. È l’altitudine del Monte Bianco, e anche il numero di esemplari della Avenger 4xe The North Face Edition, versione in tiratura limitata che celebra l’incontro tra due marchi che dell’esplorazione hanno fatto una missione. Interni resistenti, dettagli topografici, finiture Summit Gold: tutto parla di vetta, di escursione e di libertà. Una Jeep da collezione, ma pronta per la battaglia.

Le sorelle di Avenger

Accanto alla recente stella del brand, Jeep Renegade continua a essere un riferimento. E lo fa nel modo più concreto: è la seconda ibrida plug-in più venduta d’Italia, sia nel mese di giugno che nel semestre. Nata a Melfi, costruita in Italia, è una delle poche a poter dire di essere un SUV europeo con anima americana. E non lo dice solo lei.

Renegade e la sorella maggiore Compass hanno ormai costruito una fanbase solida, centinaia di migliaia di “jeeper” che li guidano ogni giorno in Europa. E oggi si presentano in una veste nuova, la North Star Edition, pensata per chi non vuole scegliere tra estetica e sostanza. Una combinazione di stile premium e funzionalità, che conferma una verità semplice: a volte non serve cambiare tutto, basta raffinare l’essenziale.

Jeep, un nome che sale

Con una quota di mercato sopra il 4,3% e la decima posizione assoluta nel mercato italiano, Jeep si conferma non solo un marchio dal passato glorioso, ma anche un attore centrale del presente. Un brand capace di guardare avanti senza perdere il contatto con ciò che l’ha resa grande: la capacità di andare oltre, su strada e fuori. In un tempo in cui tutto sembra incerto, Jeep conserva il suo spirito originale. E il successo ne è la migliore testimonianza.