Un altro traguardo per Jeep: la Avenger si conferma, ancora una volta, il SUV più venduto in Italia con numeri da record per la Casa americana, ecco i dati

La Jeep Avenger non si ferma più e si conferma, ancora una volta, al vertice del mercato italiano. L’entry level della gamma Jeep, infatti, conquista il titolo di SUV più venduto in Italia, staccando la concorrenza e ribadendo la sua posizione di riferimento nel settore delle quattro ruote in Italia, grazie anche a una gamma completa e articolata, che comprende una versione elettrica oltre a varianti ibride e prive di elettrificazione. I numeri parlano chiaro: la Avenger è oramai un punto di riferimento assoluto sul mercato italiano delle quattro ruote.

I numeri di un successo

La Jeep Avenger ha raggiunto quota 3.959 unità vendute (come confermano i dati UNRAE appena pubblicati) nel corso del mese di settembre 2024. Si tratta di un risultato davvero ottimo per il modello della Casa americana che conquista la prima posizione tra tutti i SUV sul mercato italiano nel corso del mese appena terminato, con un incremento di circa 1.000 unità rispetto allo scorso anno. La Avenger è anche il secondo modello più venduto in assoluto nel segmento B del mercato, dietro la Dacia Sandero, e il terzo modello più venduto in assoluto sul mercato italiano, dietro la Panda e la già citata Sandero.

Nel parziale annuo, tra gennaio e settembre, la Jeep Avenger ha totalizzato oltre 30.000 unità vendute, confermandosi al primo posto nella classifica di vendite dei SUV. Ancora una volta, inoltre, per la vettura della Casa del Gruppo Stellantis c’è un terzo posto nella classifica generale di vendite, sempre dietro Panda e Sandero. Avenger, inoltre, ha staccato la concorrenza, con la sola Toyota Yaris Cross che, con oltre 28.000 unità, riesce a tenere il passo del modello di Jeep. Da segnalare anche che la Avenger elettrica è il quarto modello più venduto in Italia, tra le auto a zero emissioni, con 2.106 unità consegnate nel corso del 2024.

Una gamma completa

Il segreto del successo della Jeep Avenger è rappresentato anche dalla gamma con cui il SUV è disponibile in Italia. Non esiste, infatti, una sola Avenger: il B-SUV di Jeep ha tre diverse anime ed è, quindi, in grado di rivolgersi a tre diverse tipologie di automobilista. C’è la versione elettrica al 100%, ideale soprattutto per l’uso in città e c’è poi la versione benzina con motore 1.2 da 100 CV e cambio manuale che rappresenta la proposta entry level della gamma. In mezzo, invece, c’è spazio per la Avenger e-Hybrid, con il motore ibrido a 48 Volt.

Entro la fine dell’anno, inoltre, la Avenger aggiungerà alla sua offerta una quarta versione, già ufficializzata. Si tratta della Avenger 4xe con trazione integrale che andrà ad arricchire, ulteriormente, le potenzialità del SUV della Casa. In questo modo, Jeep punta a rafforzare la sua presenza sul mercato italiano, andando a proporre varianti sempre più specifiche e in grado di soddisfare appieno le esigenze degli automobilisti. Grazie anche ai buoni numeri della Renegade, Jeep è oramai un riferimento nel segmento B del mercato e, sfruttando la versione ibrida plug-in del SUV prodotto in Italia, ha raggiunto una posizione di primo piano nel mercato delle auto elettrificate.