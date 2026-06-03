Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Il SUV più venduto d'Italia

L’Avenger ribadisce la sua posizione apicale tra i prodotti del Gruppo Stellantis. Secondo l’elaborazione di Dataforce, i risultati commerciali di maggio 2026 hanno messo in primo piano il compatto SUV di Jeep sul mercato italiano. Il marchio americano continua a essere saldamente nella top 10 delle passenger car con una quota del 3,96%, grazie al successo principalmente del B-SUV commercializzato anche in salsa elettrica.

Il mezzo a ruote alte, introdotto nel 2023, vanta una leadership assoluta tra i SUV di ogni segmento e la seconda posizione assoluta tra tutti i modelli del mercato italiano nei primi cinque mesi dell’anno. L’Avenger ha raggiunto nel mese maggio la quota del 4,72%, mentre quella gennaio-maggio è del 5,51%: statistiche che lo portano a essere ancora in cima, con numeri in linea con quelli del 2025 e dell’anno precedente.

Libertà di scegliere

L’Avenger non nasce per l’off-road, ma per accompagnare 5 passeggeri nella vita di tutti i giorni. Date le sue dimensioni ridotte risulta impeccabile in città, ma anche per weekend all’avventura. L’Avenger è stata la prima Jeep full electric, nonché la prima prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy e disponibile solo in versione inizialmente a trazione anteriore. La vettura avrebbe potuto chiamarsi Jeepster, ma poi con il programma congiunto che coinvolse anche Jeep Recon e la Jeep Wagoneer S, venne battezzata Avenger.

Il SUV compatto di segmento B è realizzata sulla piattaforma e-CMP2, creata da PSA già per la produzione di Peugeot 2008 II, Opel Mokka B, Fiat 600 e DS 3 Crossback. Ne è derivato un successo impattante nel segmento B-SUV, risultando il più venduto in assoluto, considerando ogni motorizzazione, nel mese e nel quadrimestre, con una quota dell’11,2%.

Valutando ogni segmento e ogni motorizzazione, nel cumulato gennaio-maggio 2026, l’entry level del brand americano ha strappato una quota di mercato del 2,85%. Alla base del successo commerciale c’è la “Freedom of Choice”, ovvero i clienti hanno la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni di mobilità:

100% elettrica , per chi cerca un comodo mezzo alla spina senza rinunciare alle peculiarità di un autentico SUV Jeep;

, per chi cerca un comodo mezzo alla spina senza rinunciare alle peculiarità di un autentico SUV Jeep; e-Hybrid , con motore ibrido a 48V e cambio automatico, in grado di ridurre consumi ed emissioni e di accrescere il piacere di guida;

, con motore ibrido a 48V e cambio automatico, in grado di ridurre consumi ed emissioni e di accrescere il piacere di guida; Benzina con cambio manuale, pensata per chi cerca semplicità e convenienza;

con cambio manuale, pensata per chi cerca semplicità e convenienza; 4xe con trazione integrale elettrificata offre soluzioni tecniche affinate, più in linea con la natura fuoristradistica del SUV.

Leadership confermata

La Jeep Avenger continua a scalare le classifiche come una montagna senza arrestare il suo sviluppo. In attesa della nuova serie che non si discosterà troppo dall’attuale modello, la vettura è arrivata in vetta del mercato dei veicoli a ruote alte del Belpaese per l’ennesima volta.

Le versioni speciali, come la Avenger 4xe The North Face Edition e la recente Black Edition, enfatizzano il DNA off-road con un design esclusivo, con dettagli che ne esaltano l’unicità. In tutte le sue forme, il SUV Avenger piace ed è destinato a far crescere Jeep ancora molto a lungo. Il primato a maggio, con una quota vicina al 9,5%, e nell’anno, con una quota superiore all’11%, sono una chiara testimonianza del valore del modello a ruote alte.