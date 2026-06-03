Jeep Avenger è ancora il SUV più venduto in Italia: numeri da record

L’entry level della gamma Jeep si conferma lo Sport Utility Vehicle più venduto alle nostre latitudini nel mese di maggio

Foto di Davide Russo

Davide Russo

Giornalista automotive

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Pubblicato:

Chiedi a Virgilio

Jeep Avenger è ancora il SUV più venduto in Italia: numeri da record
Il SUV più venduto d'Italia
Quali sono le caratteristiche del JEEP AVENGER? Quali altri SUV sono popolari in Italia? Quando è stato introdotto il JEEP AVENGER?

L’Avenger ribadisce la sua posizione apicale tra i prodotti del Gruppo Stellantis. Secondo l’elaborazione di Dataforce, i risultati commerciali di maggio 2026 hanno messo in primo piano il compatto SUV di Jeep sul mercato italiano. Il marchio americano continua a essere saldamente nella top 10 delle passenger car con una quota del 3,96%, grazie al successo principalmente del B-SUV commercializzato anche in salsa elettrica.

Il mezzo a ruote alte, introdotto nel 2023, vanta una leadership assoluta tra i SUV di ogni segmento e la seconda posizione assoluta tra tutti i modelli del mercato italiano nei primi cinque mesi dell’anno. L’Avenger ha raggiunto nel mese maggio la quota del 4,72%, mentre quella gennaio-maggio è del 5,51%: statistiche che lo portano a essere ancora in cima, con numeri in linea con quelli del 2025 e dell’anno precedente.

Libertà di scegliere

L’Avenger non nasce per l’off-road, ma per accompagnare 5 passeggeri nella vita di tutti i giorni. Date le sue dimensioni ridotte risulta impeccabile in città, ma anche per weekend all’avventura. L’Avenger è stata la prima Jeep full electric, nonché la prima prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy e disponibile solo in versione inizialmente a trazione anteriore. La vettura avrebbe potuto chiamarsi Jeepster, ma poi con il programma congiunto che coinvolse anche Jeep Recon e la Jeep Wagoneer S, venne battezzata Avenger.

Il SUV compatto di segmento B è realizzata sulla piattaforma e-CMP2, creata da PSA già per la produzione di Peugeot 2008 II, Opel Mokka B, Fiat 600 e DS 3 Crossback. Ne è derivato un successo impattante nel segmento B-SUV, risultando il più venduto in assoluto, considerando ogni motorizzazione, nel mese e nel quadrimestre, con una quota dell’11,2%.

Valutando ogni segmento e ogni motorizzazione, nel cumulato gennaio-maggio 2026, l’entry level del brand americano ha strappato una quota di mercato del 2,85%. Alla base del successo commerciale c’è la “Freedom of Choice”, ovvero i clienti hanno la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni di mobilità:

  • 100% elettrica, per chi cerca un comodo mezzo alla spina senza rinunciare alle peculiarità di un autentico SUV Jeep;
  • e-Hybrid, con motore ibrido a 48V e cambio automatico, in grado di ridurre consumi ed emissioni e di accrescere il piacere di guida;
  • Benzina con cambio manuale, pensata per chi cerca semplicità e convenienza;
  • 4xe con trazione integrale elettrificata offre soluzioni tecniche affinate, più in linea con la natura fuoristradistica del SUV.

Leadership confermata

La Jeep Avenger continua a scalare le classifiche come una montagna senza arrestare il suo sviluppo. In attesa della nuova serie che non si discosterà troppo dall’attuale modello, la vettura è arrivata in vetta del mercato dei veicoli a ruote alte del Belpaese per l’ennesima volta.

Le versioni speciali, come la Avenger 4xe The North Face Edition e la recente Black Edition, enfatizzano il DNA off-road con un design esclusivo, con dettagli che ne esaltano l’unicità. In tutte le sue forme, il SUV Avenger piace ed è destinato a far crescere Jeep ancora molto a lungo. Il primato a maggio, con una quota vicina al 9,5%, e nell’anno, con una quota superiore all’11%, sono una chiara testimonianza del valore del modello a ruote alte.

Jeep Stellantis Suv Listino Jeep