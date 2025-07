Ufficio Stampa Stellantis Oltre 200.000 ordini per Jeep Avenger

La Jeep Avenger non si ferma più. Il SUV, mese dopo mese, continua a raccogliere ottimi risultati sul mercato, diventando sempre di più un punto di riferimento assoluto della gamma europea del brand. Dopo aver conquistato il mercato italiano, dove da diversi mesi è il SUV più venduto, Avenger ha raggiunto un importante traguardo legato al totale di ordini raccolti dal lancio commerciale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un traguardo importante

Jeep Avenger ha raggiunto un nuovo importante traguardo: il B-SUV, infatti, ha superato quota 200.000 ordini ed è oggi uno dei modelli più popolari sul mercato europeo. In Italia, in particolare, Avenger è da tempo uno dei “best seller” del mercato, conquistando il titolo di SUV più venduto in assoluto. Il modello di Jeep, nel corso del primo semestre del 2025, ha raggiunto i seguenti traguardi in Italia:

è stato il B-SUV più venduto con una quota del 10,9% ;

con una quota del ; è stato il SUV più venduto in assoluto, considerando tutti i segmenti, con una quota del 5,6% ;

in assoluto, considerando tutti i segmenti, con una quota del ; è stato il B-SUV elettrico più venduto con una quota del 21,4%.

Questi risultati premiano il lavoro svolto da Jeep che ha investito tanto su questo modello, andando a costruire una gamma ricca di varianti.

Una gamma completa

Uno dei segreti del successo di Avenger è la versatilità della sua gamma. Il B-SUV, infatti, è disponibile in versione elettrica ma può contare su diverse varianti “termiche”. Il modello base è dotato di un motore a benzina, privo di un sistema di elettrificazione. Ci sono, inoltre, le versioni ibride come la e-Hybrid e l’ultima arrivata, la 4xe, dotata di un sistema ibrido a 48 V con motore turbo benzina e due motori elettrici da 21 kW, per una potenza complessiva di 145 CV. La possibilità di sfruttare più varianti rende Avenger uno dei modelli più competitivi sul mercato.

Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe, ha così commentato il successo del modello del brand: “Raggiungere i 200.000 ordini è il risultato diretto della nostra strategia: una gamma di propulsori completa e adattabile, un design iconico, una comunicazione d’impatto e caratteristiche di prodotto pienamente allineate al DNA Jeep. In meno di un anno, Jeep Avenger ha raddoppiato il volume degli ordini. Con un’impennata del 16% nei BEV e del 50% negli ordini ibridi, i veicoli elettrificati rappresentano ora uno sbalorditivo 66% delle preferenze, confermando l’impennata della domanda di soluzioni sostenibili e innovative“.

I prezzi

La Jeep Avenger è disponibile sul mercato italiano con un listino prezzi che parte da 25.200 euro. La possibilità di sfruttare una gamma particolarmente articolata, però, si traduce in un listino ricco di opzioni, con i clienti interessati all’acquisto che possono scegliere tra diverse varianti, con prezzi anche molto più alti rispetto a quello di accesso alla gamma, che si riferisce alla versione benzina. Per la variante elettrica, ad esempio, si parte da 39.400 euro. Il listino, inoltre, propone diversi allestimenti e serie speciali (Longitude, Altitude, Summit, Overland, Upland e la serie speciale The North Face) con maggiori opzioni per i clienti che possono scegliere la variante desiderata di Avenger.