Continua il successo di Jeep Avenger, un modello sempre più importante per la gamma Jeep. Il B-SUV si sta ritagliando, mese dopo mese, uno spazio da protagonista del mercato italiano e gli ultimi dati, aggiornati ad aprile 2025, elaborati da Dataforce e diffusi da brand, rappresentano una nuova conferma. Avenger, grazie anche a una gamma molto ricca, si conferma leader del mercato italiano per quanto riguarda il settore dei SUV. Andiamo ad analizzare i dati forniti dall’azienda per verificare quelli che sono stati i risultati del modello.

Sempre più leader

Jeep Avenger si conferma leader del mercato italiano, almeno per quanto riguarda i SUV. Secondo i dati forniti dall’azienda, il modello ha conquistato il titolo di SUV più venduto in Italia, sia nel corso del mese di aprile 2025 che nel corso del parziale annuo ovvero del periodo compreso tra gennaio e aprile 2025. Da segnalare, inoltre, che, in entrambi i periodi, Avenger è stato anche il B-SUV elettrico più venduto e che, da inizio anno, il SUV di Jeep è stato il quarto modello più venduto in assoluto in Italia.

Nel suo comunicato, Jeep non ha fornito numeri dettagliati in merito alle performance del suo SUV. In questo caso, però, possiamo andare a considerare i dati sulle immatricolazioni forniti da UNRAE. Nel corso dei primi quattro mesi dell’anno, Jeep Avenger ha registrato 19.677 unità immatricolate in Italia, in crescita rispetto alle poco più di 13.000 dello stesso periodo dello scorso anno. Questo risultato permette al modello di ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato. Anche tra le auto elettriche il SUV di Jeep fa bene, con 1.028 unità immatricolate e un ottimo quarto posto assoluto.

I prossimi mesi saranno molto importanti per Avenger. Jeep punta tantissimo sul suo SUV che ha appena completato la sua gamma con la nuova variante 4×4. Ci sono tutte le premesse per un’ulteriore crescita delle immatricolazioni nel corso dei prossimi mesi. In questo momento, il modello rappresenta più del 70% delle vendite di Jeep in Italia. Questa quota potrebbe crescere ancora, in attesa di un necessario aggiornamento per il resto della gamma, che sta per registrare l’arrivo della Nuova Compass.

Una gamma ricca di opzioni

Come abbiamo ripetuto più volte sulle pagine di Virgilio Motori, uno dei segreti di Jeep Avenger è la sua gamma. Il SUV, infatti, è disponibile in versione elettrica oltre che in versione a benzina. Ci sono le varianti ibride a cui, di recente, si è aggiunta la versione 4xe che abbina elettrificazione e trazione integrale, andando a completare l’offerta. Con il suo B-SUV, quindi, Jeep è riuscita a offrire una variante per ogni tipologia di cliente, permettendo al suo entry level di poter diventare, mese dopo mese, un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote.

I prezzi del SUV

Un altro elemento che gioca a favore del successo di Avenger in Italia è il listino prezzi. Il SUV del marchio del Gruppo Stellantis, infatti, è disponibile a partire da 24.750 euro, risultando anche piuttosto accessibile, considerando il trend del mercato delle quattro ruote, che registra prezzi in costante crescita.