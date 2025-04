Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Ottimi risultati per Jeep Avenger in Italia

Jeep Avenger è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato italiano delle quattro ruote. Gli ultimi dati di vendita, aggiornati alla fine del mese di marzo, infatti, confermano il ruolo da protagonista dell’entry level di Jeep che, grazie alla sua ricca gamma, riesce a soddisfare appieno le esigenze della clientela. Avenger, infatti, è disponibile con varianti benzina, ibride e anche con una versione elettrica e riesce a raccogliere, ogni mese, risultati molto positivi in Italia. I dati di marzo e del primo trimestre del 2025 sono una conferma: Jeep Avenger è sempre il SUV più venduto in Italia, con un vantaggio netto rispetto ai modelli concorrenti.

Un ottimo primo trimestre

Come confermato dall’azienda, che cita l’elaborazione effettuata da Dataforce in merito ai dati di vendita della prima parte dell’anno, Jeep Avenger si è confermato il SUV più diffuso in Italia. Dopo aver conquistato la leadership nel 2024, infatti, il modello ha conquistato la prima posizione tra i SUV più venduti sia nel mese di marzo che nel primo trimestre del 2025. Secondo i dati UNRAE, inoltre, nel corso del primo trimestre dell’anno sono state immatricolate 14.307 unità di Avenger con un incremento di quasi 4.000 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In aggiunta, Avenger è anche il B-SUV elettrico più venduto in assoluto, sia a marzo che nel primo trimestre dell’anno (con un totale di 691 unità, secondo i dati UNRAE). I numeri sono una nuova conferma: il modello di Jeep è sempre più richiesto dagli automobilisti italiani. Dando uno sguardo alla classifica assoluta, inoltre, si nota come Avenger sia il quarto modello più venduto in assoluto (anche in questo caso sia a marzo che nel corso dei primi tre mesi dell’anno)

I motivi del successo

A garantire il successo di Jeep Avenger è quella che Jeep chiama “Freedom of Choice” ovvero la libertà di poter scegliere la variante più adatta in base alle proprie esigenze di mobilità. Questo plus garantisce ai clienti la possibilità di puntare su Avenger avendo la certezza di poter contare su di un modello dotato di diverse opzioni per quanto riguarda la motorizzazione. Il SUV, infatti, è disponibile in una versione elettrica al 100% ma viene anche proposto con il motore benzina 1.2 abbinato al cambio manuale oltre che in due varianti elettrificate, la e-Hybrid con cambio automatico e la nuova versione 4xe con trazione integrale che va a completare il listino prezzi del SUV.

La 4xe, inoltre, è l’ultima arrivata della gamma Jeep e rappresenta la soluzione giusta per chi cerca un modello elettrificato e in grado di offrire ottime prestazioni in off-road. Questa variante del SUV della Casa americana è disponibile oggi in tre allestimenti: Upland, Overland e l’esclusiva North Face Edition, una versione speciale che sarà realizzata in tiratura limitata di 4.806 unità. L’arrivo sul mercato della 4xe contribuisce a incrementare le potenzialità di Avenger che punta a mantenere la leadership del mercato SUV italiano anche nel corso del secondo trimestre dell’anno in corso. Staremo a vedere quali saranno i risultati che il modello riuscirà a raggiungere nei prossimi mesi.