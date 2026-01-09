Al Brussels Motor Show 2026 Jeep si presenta senza esitazioni, puntando su Avenger, Compass e Wagoneer S per un’elettrificazione coerente e fedele al suo DNA

Con Avenger, Compass e Wagoneer S Jeep affronta l’elettrificazione senza esitazioni

Dubbi e ritrosie Jeep preferisce lasciarli alla concorrenza. Ospite del Brussels Motor Show 2026, il marchio a stelle e strisce del gruppo Stellantis abbandona ogni timidezza tipica delle fasi di transizione, giocando allo scoperto. La strategia emerge sotto forma dell’Avenger Black Edition, della Compass e della Wagoneer S: tre taglie differenti dirette verso un’elettrificazione solida, capace di onorare il DNA leggendario del costruttore.

Il fenomeno Avenger

Come rompere gli indugi? Con una lucidità quasi brutale Jeep affida l’onore (e l’onere) all’Avenger Black Edition, la nuova versione esclusiva del B-SUV, nato dal talento del design torinese, che ormai rappresenta la colonna portante del brand in Italia, dove per il secondo anno consecutivo ha dominato le classifiche commerciali nel segmento di appartenenza.

Con oltre 235.000 unità vendute dal debutto, il modello base è già un successo e in questo caso assume tinte più “dark”. Basata sull’allestimento Altitude, la variante Black Edition sceglie la via della raffinatezza cromatica: dettagli scuri e finiture nere conferiscono un carattere deciso, lontano dall’immagine di “urban toy” e più vicino a un’idea di eleganza tecnica. A bordo la funzionalità digitale rimane il punto di forza, supportata da una gamma multipower in grado di accogliere varie tipologie di utente, offrendo motorizzazioni a benzina, e-Hybrid, full electric e l’attesa versione 4xe.

L’equilibrio della Compass

Mentre Avenger presidia il presente, la Jeep Compass si evolve nel ruolo di ponte ideale verso il futuro prossimo. Il Motor Show celebra il debutto di una gamma rinnovata che semplifica la scelta per il cliente pur ampliando le soluzioni messe a disposizione. La nuova Compass e-Hybrid Plug-In si fregia di prestazioni molto interessanti, con una percorrenza vicina ai 1.000 km complessivi e di 90 km solo in modalità elettrica nel ciclo combinato, che superano i 100 km nei contesti urbani. In parallelo, la Compass 4xe riafferma l’attitudine off-road tramite l’assetto rialzato e le geometrie migliorate, abbinate alla trazione elettrica posteriore dedicata.

Wagoneer S: l’assalto al segmento D

La tecnologia moderna può esaltare le capacità delle Jeep, e la Wagoneer S è un caso emblematico. Concentrato di potenza e lusso, il primo SUV globale completamente elettrico dell’azienda segna l’offensiva nel segmento D. I numeri fanno venire i brividi: 600 CV per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, e sistemi di ricarica ultrarapida. Dal design filante, gli interni sono un trionfo di tecnologia con schermi multipli e il prestigioso sistema audio McIntosh è l’ennesima prova di quanto Jeep possa mettere i bastoni fra le ruote alle principali esponenti del settore, sfidando direttamente i competitor principali del versante premium.

Un futuro già scritto

In un mercato europeo ricco di novità, Jeep mantiene salde le rispettive posizioni, artefice di un percorso di crescita in mercati strategici, tra cui l’Italia, in cui la competenza nel settore dei B-SUV fa ancora la differenza. Da Bruxelles il brand alza il velo su tre proposte di punta: dall’Avenger alla Wagoneer S passando per la Compass, ciascuna delle pedine messe sullo scacchiere rivela una consapevolezza di fondo sul sentiero da imboccare e sugli strumenti da sfruttare per difendere il successo.