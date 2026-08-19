Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Jeep 85th: edizione commemorativa esclusiva

L’edizione limitata per l’85° anniversario condensa tutte le qualità storiche dei fuoristrada Jeep con un concentrato di tecnologia all’avanguardia. La Compass 85th è nata all’insegna della sicurezza e del linguaggio stilistico distintivo per festeggiare una ricorrenza eccezionale. La gamma Jeep Compass 85th Anniversary offrirà ai clienti indiani i valori intramontabili della libertà, della capacità e dell’autenticità.

La vettura a ruote alte propone l’illuminazione Skylounge con tetto apribile, lo specchietto retrovisore interno digitale, la dashcam anteriore e posteriore per offrire una maggiore sicurezza ai passeggeri, integrando pacchetti di personalizzazione AXS per l’85° anniversario.

Edizione commemorativa esclusiva

Le celebrazioni globali per gli 85 anni di Jeep sono avvenute in India con il lancio della Jeep Compass 85th Anniversary Edition, uno dei modelli più importanti del passato recente del marchio a stelle e strisce. La prima serie della Compass è stata prodotta dal 2006 al 2016, anno in cui è stata presentata la seconda generazione.

Realizzata in sole 85 unità in tutta l’India, la nuova Jeep Compass 85th Anniversary Edition offre un’eredità che ha definito il segmento dei SUV. Vi sono dettagli di design esclusivi per l’anniversario e tecnologie di sicurezza avanzate, offrendo un’esperienza di guida distintiva, intelligente e personalizzata, senza perdere lo stile classico del brand americano.

Jeep Compass è anche praticità quotidiana in un pacchetto che ha riscosso un successo planetario. La capacità di affrontare superfici diverse, unitamente alla raffinatezza, alla tecnologia e al comfort che ci si aspetta da un SUV premium, rende il SUV ideale sia in città che in tragitti extraurbani. Inoltre la nuova Compass è disponibile anche in versione full electric.

Migliorata nei dettagli

La Compass 85th Anniversary Edition vanta una serie di esclusivi elementi che mettono in risalto l’edizione limitata. Il design è caratterizzato da cerchi in lega da 18 pollici neri lucidi, componenti personalizzati a tema anniversario ed elementi commemorativi specifici. Gli interni presentano un elegante tema total black arricchito da inserti color oro Maya, dettagli a contrasto e tocchi speciali dedicati all’anniversario, offrendo un abitacolo raffinato. Kumar Priyesh, Business Head & Director Automotive Brands di Stellantis India, ha annunciato:

“La Jeep Compass è sempre stata fondamentale per la storia di Jeep in India, portando le leggendarie capacità, il design e l’autenticità del marchio ai clienti che si aspettano di più dal loro SUV. In occasione dell’85° anniversario di Jeep a livello globale, la Compass 85th Anniversary Edition conferisce a questo iconico nome una nuova e distintiva espressione. Con uno stile esclusivo ispirato all’anniversario, accessori selezionati e tecnologie di sicurezza, questa edizione speciale è stata creata per i clienti che desiderano una Compass che sia ancora più personale, intelligente ed esclusiva”.

85 anni di successi per Jeep sono un traguardo straordinario in India e per l’occasione i clienti potranno arricchire la Compass con elementi distintivi. La Compass 85th Anniversary Edition unisce e non tradisce le caratteristiche che hanno reso celebre il brand americano, sfruttando tecnologie che rendono ogni spostamento sicuro e piacevole. La terza generazione del SUV medio del marchio americano è stata lanciata globalmente il 6 maggio 2025. È prodotta in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi. Gli appassionati possono prenotare l’esclusiva edizione celebrativa presso le concessionarie Jeep autorizzate in tutto il paese e tramite il sito web Jeep India.