Sia questo weekend che il prossimo, le concessionarie Jeep e DS ospiteranno un Porte Aperte dedicato alla Compass e alla nuova serie speciale DS Performance Line

Ufficio Stampa Stellantis La Jeep Compass è pronta a conquistare il mercato

Il Gruppo Stellantis ha aggiornato la sua gamma con diverse novità nel corso degli ultimi mesi. Il 2026 è iniziato con il debutto in Italia di alcuni modelli come la Nuova Jeep Compass oltre all’edizione speciale DS Performance Line declinata sui modelli DS 3, N°4 e DS 7. Da una parte abbiamo un SUV destinato a ritagliarsi uno spazio da protagonista assoluto del mercato italiano, con l’obiettivo di diventare il best seller del segmento C. Dall’altra, invece, troviamo alcune serie speciali che omaggiano lo stile della DS E-TENSE FE25, la nuova monoposto di Formula E. Queste novità sono protagoniste di un Porte Aperte in tutte le concessionarie italiane. L’evento è programmato per questo weekend e, quindi, per sabato 17 e domenica 18 gennaio e sarà replicato il prossimo weekend, sabato 24 e domenica 25 gennaio.

La Jeep Compass è pronta

Il nuovo porte aperte è l’occasione scelta da Jeep per il lancio della Nuova Jeep Compass negli showroom italiani. L’evento segue il recente debutto della versione 4xe in occasione del Brussels Motor Show. Basata sulla piattaforma STLA Medium, la nuova generazione del SUV di Jeep arriva sul mercato in più varianti, con una versione elettrica al 100%, la versione e-Hybrid da 145 CV e la versione e-Hybrid Plug-in da 225 CV. Gli ordini per il nuovo modello sono già aperti. La Compass è disponibile a partire da 249 euro al mese, mentre il listino prezzi parte da 40.900 euro. Per i dettagli completi sull’offerta commerciale è possibile fare riferimento alle concessionarie Jeep, visitabili anche durante le giornate del Porte Aperte di gennaio.

Le novità di DS

Anche DS si aggiunge all’evento di Porte Aperte di gennaio organizzato da Stellantis e lo fa in grande stile, con una novità che ha tutte le carte in regola per conquistare la clientela. La nuova gamma di edizioni speciali DS Performance Line, come sottolineato in apertura, è declinata su tre modelli (DS 3, N°4 e DS 7) e rappresenta un omaggio allo stile della monoposto di Formula E di DS (la DS E-TENSE FE25). Tra le caratteristiche troviamo una livrea a tinte oro satinato e nero lucido, mentre all’interno ci sono rivestimenti in Alcantara, materiali e finiture di pregio e dettagli esclusivi.

Ufficio Stampa Stellantis

La DS 3 in versione Edizione Speciale DS PerformanceLine è disponibile con prezzi da 34.900 euro, scegliendo la versione HYBRID 145. Da segnalare anche la possibilità di puntare sulla variante E-TENSE 100% elettrica, disponibile con prezzi da 42.230 euro. Optando per il leasing, è possibile puntare sul modello con rate da 250 euro al mese.

Per quanto riguarda la N° 4 in versione DS Performance Line, il prezzo di listino parte da 39.300 euro per la versione HYBRID 145 e da 40.700 euro per la diesel BlueHDi 130 Automatico. A completare la gamma troviamo la Plug-In Hybrid 225, disponibile da 47.850 euro. Anche in questo caso, c’è la possibilità di leasing da 250 euro al mese. A completare l’offerta troviamo la DS 7 che, scegliendo l’edizione DS Performance Line, è disponibile con prezzi da 46.700 euro per la versione BlueHDi 130 Automatico. In questo caso, il leasing è disponibile con canone mensile da 350 euro.