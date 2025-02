Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep Compass, il teaser ufficiale

La Jeep Compass si prepara a entrare in una nuova era con l’imminente arrivo della sua terza generazione. Questo modello, destinato a competere nel competitivo segmento dei SUV compatti, si rinnova profondamente, puntando su un design evoluto, motorizzazioni ibride ed elettriche all’avanguardia e una tecnologia di ultima generazione. La nuova Compass promette di essere un’evoluzione significativa rispetto al modello attuale, offrendo un mix di stile, prestazioni e sostenibilità. Un aspetto in comune è la fabbricazione in Italia, nell’impianto di Melfi (PZ).

Dimensioni e piattaforma

Basata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, la nuova Compass crescerà leggermente nelle dimensioni, raggiungendo una lunghezza di circa 4 metri e 50 centimetri. Questo aumento dovrebbe tradursi in un maggiore spazio interno per i passeggeri e per il carico, migliorando il comfort e la praticità del SUV. La scelta della piattaforma STLA Medium, modulare e versatile, consentirà l’adozione di diverse motorizzazioni, tra cui ibride ed elettriche, e l’integrazione di tecnologie avanzate.

Nuova Jeep Compass, il design esterno

Il design esterno della nuova Compass subirà un’evoluzione sostanziale, pur mantenendo alcuni elementi distintivi del marchio Jeep. Il bozzetto mostrato finora dalla Casa rivela un frontale caratterizzato da gruppi ottici anteriori dalle forme quasi scavate, che ricordano quelli della Jeep Avenger, conferendo al SUV un aspetto più moderno e aggressivo. Le linee della fiancata sono più muscolose, con una linea netta che corre dai fari alla coda, creando un senso di dinamismo e movimento. I passaruota, probabilmente realizzati in plastica grezza, e la scalfatura nella parte bassa delle portiere richiamano la seconda generazione della Compass, creando un legame con il passato.

La porzione della coda presenta un tetto visivamente separato dal montante C, con un cristallo più grande che dovrebbe snellire le proporzioni del posteriore. Il tetto sarà probabilmente disponibile anche con verniciatura a contrasto con la carrozzeria, offrendo maggiori possibilità di personalizzazione. Nel complesso, il design della nuova Compass appare più moderno, dinamico e distintivo, in linea con le ultime tendenze del mercato.

Interni e tecnologia

Anche se non ci sono ancora dettagli specifici sugli interni, è lecito aspettarsi un design moderno e tecnologico, con un’attenzione particolare alla qualità dei materiali e all’integrazione di sistemi di infotainment avanzati. È probabile che la nuova Compass sia dotata di un display touchscreen di grandi dimensioni per il sistema di infotainment, di un quadro strumenti digitale e di una serie di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, come il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia e il sistema di frenata automatica di emergenza. L’abitacolo dovrebbe essere spazioso e confortevole, con sedili ergonomici e materiali di alta qualità.

Motorizzazioni e sistema di trazione integrale

La nuova Jeep Compass potrebbe dire addio alla trazione integrale con albero centrale. La piattaforma Stellantis è progettata per ospitare un motore elettrico sul retrotreno, non collegato fisicamente al motore termico anteriore. Questa soluzione consente di realizzare una trazione integrale ibrida, in cui il motore termico anteriore è affiancato da un motore elettrico posteriore, offrendo una maggiore efficienza e minori emissioni.

Sotto il cofano troveranno spazio motori a benzina ibridi (full, con cambio eDct6, e plug-in) con potenze a partire da circa 140 CV. Saranno disponibili anche versioni 4xe integrali e varianti elettriche con batterie da 73 e 98 kWh, con potenze superiori a 200 cavalli, anche in versione bimotore a trazione integrale. L’offerta di motorizzazioni sarà quindi ampia e diversificata, in grado di soddisfare le esigenze di diversi tipi di clienti. Le versioni ibride plug-in e quelle elettriche rappresentano un passo importante verso l’elettrificazione della gamma Jeep e verso una maggiore sostenibilità ambientale.

Produzione e lancio

Come la precedente generazione, la nuova Compass dovrebbe essere prodotta anche in Italia, nello stabilimento di Melfi (PZ). La presentazione ufficiale potrebbe avvenire in primavera, con l’arrivo nelle concessionarie previsto per la fine dell’estate. La produzione in Italia rappresenta un valore aggiunto per il mercato nazionale, in quanto contribuisce a sostenere l’occupazione e l’economia del Paese. Il lancio della nuova Compass è un evento molto atteso dagli appassionati del marchio Jeep e dagli operatori del settore.