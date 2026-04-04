Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Allestimenti Summit e Business Jeep Compass

Per spiegare il successo dilagante del SUV Compass dobbiamo fare un passo indietro di quasi 25 anni. Jeep all’inizio del nuovo millennio aveva intuito che il concetto di fuoristrada spartano stava per passare di moda e c’era bisogno di rispondere al successo di Land Rover con la Freelander e dei primi Sport Utility Vehicle che arrivavano dall’Oriente. Nel 2002 Jeep presentò al Salone dell’automobile di Detroit un prototipo che fece da apripista alla prima serie di Compass.

Alcuni tratti distintivi delle sorelle maggiori erano stati confermati, con le sette feritoie della griglia anteriore, e la caratteristica linea di fiancata, con lo sbalzo netto verso il posteriore. Le proporzioni del concept vennero affinate per il lancio del modello definitivo del 2006, più sobrio e ideale per gli spostamenti urbani. In 20 anni il brand rientrante nell’universo Stellantis ha commercializzato tre diverse generazioni. La terza serie del SUV medio di Jeep è stato presentato globalmente il 6 maggio 2025. È prodotta in Italia nello stabilimento di Melfi di Stellantis, come il precedente modello ed è già tra i più amati del marchio americano.

L’allestimento Business

La Compass ha celebrato i 2,5 milioni esemplari venduti nel mondo. Il suo design moderno e la possibilità di affrontare le giungle urbane con stile, così come avventurose gite fuori porta, ha permesso una notevole diffusione del modello. Il nuovo allestimento Business, serie speciale della versione Altitude, mira a soddisfare una clientela professionale che a bordo cerca sicurezza e comfort, anche nelle lunghe percorrenze.

La dotazione di serie include la telecamera a 360° e sensori di parcheggio laterali, caricabatterie wireless, predictive adaptive cruise control, active Lane change assist, rear cross traffic alert e wrong pedal prevention. Il SUV, con tutte queste migliorie tecnologiche, diventa sicuro su ogni terreno e decisamente in linea con dei professionisti che desiderano praticità. I clienti, in base alle proprie esigenze, possono scegliere la soluzione più adatta.

L’allestimento Summit

Per chi non si accontenta, infatti, Summit propone una dotazione di serie ancora più ricca. Sono montati fari LED Matrix e fendinebbia anteriori, cerchi in lega da 19” o 20” a seconda della motorizzazione, griglia a 7 feritoie illuminata e fanali posteriori premium con logo Jeep retroilluminato, vetri posteriori oscurati e barre al tetto, sedili in full vinile, sedili e volante riscaldati, sedile guida elettrico a 8 vie, luce ambientale personalizzabile e sbrinatore per parabrezza. I materiali degli interni sono piacevoli al tatto e non mancano gli ADAS, con l’introduzione della guida autonoma di Livello 2 di serie.

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Il listino prezzi

Le motorizzazioni comprendono versioni e-Hybrid da 145 CV, e-Hybrid Plug‑In da 225 CV e varianti 100% elettriche che, nella versione a trazione integrale, offre una autonomia complessiva di 650 km. Di seguito la lista completa dei prezzi: