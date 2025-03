Il marchio americano, facente parte dell’universo Stellantis, torna protagonista negli showroom italiani. Appuntamento nel weekend per scoprire la serie speciale The North Face Edition

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep in esposizione presso gli showroom italiani

Il brand Jeep ha un forte richiamo tra gli appassionati e non sembra essere intaccato dai venti di crisi che stanno investendo gli altri costruttori del Gruppo Stellantis. Nel 2024 la Casa americana ha tagliato il traguardo delle 100.000 unità immatricolate a livello europeo, con un aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente. Numeri che lasciano sperare in un ulteriore passo in avanti nel 2025.

Per contemplare la bellezza dei veicoli a ruote alte Jeep, presso gli showroom italiani, è previsto un weekend di emozioni. Sabato 15 e domenica 16 marzo le porte sono aperte per accogliere gli appassionati che sono interessati a toccare con mano le qualità dei modelli in listino. Osservata speciale sarà la Jeep Avenger che, nello scorso mese di febbraio, ha conservato lo scettro di SUV più venduto d’Italia. Il B-SUV piace anche in salsa elettrica, avendo attirato un gran numero di progressisti green.

Jeep, fari puntati sulla Avenger

L’Avenger è un SUV compatto ideale per le sfide urbane quotidiane, senza rinunciare al piacere delle gite fuori porta. In versione full electric è dotato di un’architettura a 400 V di nuova generazione con un powertrain realizzato da Emotors, una joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding. Il punto di forza sta proprio nella varietà di motori opzionabili, nati per soddisfare diverse categorie di clienti. L’Avenger è disponibile anche con un 1.2 a benzina con cambio manuale, in versione e-Hybrid con cambio automatico, e in versione 4xe a trazione integrale, per non temere mai alcuna superfice.

Jeep Avenger 4xe ha fatto il suo debutto con 4.806 esemplari, pari all’altezza del Monte Bianco. Unendo un design piacevole a elementi tecnologici avanzatissimi il B-SUV ha colpito subito nel segno. Spiccano le finiture Summit Gold e i motivi topografici, a dimostrazione dell’impegno per i paesaggi naturali. Il brand Jeep mira a consolidare la propria posizione nella top ten delle passenger car, all’ottavo posto, con una quota già del 4,5% nei primi due mesi del 2025.

Le edizioni speciali di Renegade e Compass

Nel Vecchio Continente continuano a volare Jeep Renegade e Compass. I due modelli, colonne portanti del listino del brand a stelle e strisce, hanno festeggiato insieme il traguardo del milione di unità vendute in Europa. In questo weekend gli appassionati potranno giudicare la special edition North Star, che garantisce una dotazione ricca e una estetica ricercata. Il giusto mix per chi cerca uno stile premium e non vuole passare inosservato. Con North Star il brand ha scelto di impreziosire i due storici mezzi che continuano ad ammaliare il pubblico italiano.

Renegade e Compass, in questa edizione speciale, sono commercializzate con motorizzazioni ibride. Non una buona notizia per gli amanti dei motori a combustione interna Jeep. Le varianti proposte sono l’Hybrid 48V e la 4xe che combinano ottime performance a una efficienza massima. Il brand sta, con successo, puntando a una gamma differenziata, nel segno di una mobilità ecosostenibile. L’assenza di motori esclusivamente termici è una scelta studiata per lanciare un segnale in una fase di grandi dibattiti sull’ecologia. Un marchio come Jeep non può consentirsi di rimanere indietro nella corsa alla riduzione dell’impatto ambientale del CO2. L’approccio del brand americano riflette anche quello dell’intero Gruppo Stellantis che ha rivoluzionato le gamme con soluzioni ibride e 100% elettriche.