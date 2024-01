Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Dopo dieci anni dal debutto, la Jeep Renegade piace ancora

Il 2024 è appena iniziato ma è già tempo di importanti anniversari nel campo automotive. Sono già passati, infatti, dieci anni dal lancio di un modello che da allora non ha mai smesso di sorprendere e di ottenere fragorosi successi, specialmente nel mercato italiano. Stiamo parlando di Jeep Renegade, il B-SUV di Stellantis che dal 2014 viene prodotto anche in Italia, precisamente a Melfi (PZ).

Con il suo stile molto personale, coerente con la tradizione di un Marchio storico, la Renegade piace in maniera trasversale. Non è un caso che il contatore di vendite abbia superato quota 2 milioni di unità. Decisamente un bel traguardo, che in pochi possono vantare. Questo percorso di successo, tuttavia, non è ancora giunto al termine, perché c’è tempo per un nuovo aggiornamento utile per restare sulla breccia.

Le chiavi del successo

Per accaparrarsi un successo del genere servono dei buoni ingredienti, spendibili in modo universale. Fin dal suo debutto, lontano già dieci anni, la Jeep Renegade è divenuta sinonimo di robustezza, versatilità e di voglia di muoversi, sia su strade battute che in offroad. Dunque, la B-SUV di Jeep si destreggia con piglio sia negli habitat urbani, sgusciando agilmente nel traffico, sia tra la polvere e il fango dei più tipici sentieri fuoristrada.

Riavvolgendo il nastro della sua carriera, torniamo piacevolmente al marzo del 2014, quando veniva rivelata a tutti come modello globale destinato a essere venduto in più di 100 mercati in tutto il pianeta. Inoltre, la B-SUV del Brand a stelle e strisce è stata anche il primo modello a essere assemblato in Italia nello stabilimento di Melfi. Un piccolo vanto e una rivoluzione che ha aperto la strada anche ad altri veicoli di successo, come la Jeep Compass.

Cosa offre Jeep Renegade

Attualmente Jeep Renegade resiste alle incurie del tempo e prosegue nella sua capacità di sedurre gli automobilisti, grazie alla sua capacità di abbinare in modo eccezionale l’esperienza off-road con delle dimensioni compatte e un design elegante. La Renegade è la compagna perfetta per la vita urbana, le brevi escursioni in città e i viaggi avventurosi.

I propulsori disponibili sulla Renegade includono un ibrido plug-in 4xe, dove 4xe significa eccellenti prestazioni 4×4, divertimento di guida, efficienza dei consumi e responsabilità ambientale. Il motore e-Hybrid garantisce un’esperienza di guida versatile e rilassante, per andare incontro a tutte le esigenze dei più disparati clienti. Non a caso, Jeep Renegade 4xe è il modello PHEV più venduto in Italia nel segmento B-SUV.

Il rinnovamento MY24

Abbiamo detto che per festeggiare al meglio un anniversario del genere, serve tirare fuori dal cilindro qualcosa di sfizioso. Gli uomini di Jeep sono pronti a donare alla Renegade MY24 un sistema di infotainment basato sul software Uconnect 5, con nuove funzionalità e una maggior velocità di elaborazione.

A questo si aggiungono dei nuovi sistemi di assistenza alla guida, ereditati dalla sorella più grande Compass. Infine, in listino dovrebbero essere garantiti i motori elettrificati, quindi il 1.5 mild hybrid da 130 CV e i plug-in da 190 e 240 CV con trazione integrale, mentre potrebbe salutare definitivamente il diesel. L’esordio? Non è ancora ufficiale, ma potrebbe essere già nel primo semestre di quest’anno.