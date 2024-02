Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Aprono gli ordini della Jeep Renegade MY24

Accontentarsi? Mai! Con quasi 2 milioni di immatricolazioni, la Jeep Renegade festeggia i 10 anni di onorata carriera con un Model Year 2024 dalla forte componente emotiva, che cerca di mettere d’accordo tutti grazie a uno stile iconico.

La Casa, parte integrante di Stellantis, viene da un periodo piuttosto agitato, avendo cambiato il suo amministratore delegato. Al posto dell’uscente Christian Meunier, la scelta è ricaduta su Antonio Filosa, avente il compito di rafforzare il prestigio del brand, che tanto è importante soprattutto in territorio americano.

Comunque, la Jeep Renegade costituisce un modello trasversale. Fedele al DNA originale, il veicolo ora acquistabile propone un design esterno distintivo e coerente, abbinato a eccezionale capacità off-road. In dimensioni compatte, soddisfa le esigenze anche di un pubblico urban attraverso delle forme compatte. Insomma, muoversi in città è facile, persino nelle ore di punta.

La vera rivoluzione è all’interno

La vera rivoluzione della Jeep Renegade MY24 si trova all’interno, con l’introduzione di un nuovo impianto di infotainment cinque volte più potente, dei display Full HD più grandi e di una connettività ai massimi livelli. Il sistema adottato segna un netto passo in avanti sul fronte della velocità di risposta ai comandi, sia tattili che vocali, e dei calcoli di percorso.

L’allestimento comprende una nuova radio con display da 10,1 pollici di diagonale, un cluster da 10,25”, telecamera digitale, connettività USB A+C e la compatibilità wireless sia con Android Auto sia con Apple CarPlay. Nel nutrito pacchetto di sistemi di sicurezza figurano il Forward Collision Warning, il TBM e i Connect Services.

Mediante l’app Jeep vi è modo di controllare da remoto le funzioni del mezzo, quali l’apertura/chiusura delle portiere e l’accensione delle luci. In linea con le recenti innovazioni apportate nell’industria, sono disponibili la navigazione TomTom con aggiornamenti over-the-air e l’assistente vocale Amazon Alexa.



Con l’ennesima grossa aggiunta alla gamma Jeep (anche se in questo caso sarebbe più corretto parlare di upgrade), l’intento dei progettisti è di garantire un’esperienza di viaggio ottimale, su ogni tipo di terreno, dall’asfalto alle strade accidentate.

Allestimenti e listino prezzi

Fin dal modello d’accesso, la Jeep Renegade 2024 contempla ora maggiori dotazioni di serie. L’allestimento Altitude integra fari Full LED, cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori elettrici e sensori di parcheggio posteriori. Un gradino sopra della scala lo occupa l’equipaggiamento Summit, che si distingue per i cerchi in lega da 18 pollici, i sedili anteriori riscaldati, il volante in pelle riscaldato, il tergicristallo antigelo e i tappetini in moquette.

Quindi, troviamo il kit Overland, la risposta a chi ama l’avventura, caratterizzato da cerchi in lega da 17” M+S (fungo e neve), paraurti off-road, telecamera digitale e sedili posteriori 40/20/40. E se l’idea è di partire in avventure estreme, la scelta migliore si chiama Trailhawk, forte di sistema Selec-Terrain, skid plate, gancio di traino, piano di carico regolabile, sedili in tessuto dedicati e ruota di scorta.

Per concludere con le motorizzazioni, la Jeep Renegade conta due propulsori ibridi: l’e-Hybrid e il plug-in 4xe, entrambi ottimizzati per consumi ed emissioni ridotte, fino al 5%. Il listino prezzi parte da 32.900 euro.