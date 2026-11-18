Jeep Renegade è pronta a tornare sul mercato, con il SUV più venduto nel nuovo millennio del marchio a stelle e strisce che presenterà diverse novità

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Stellantis Il ritorno della Jeep Renegade: conferma entro il 2030

Jeep si prepara a riportare in Europa uno dei modelli che maggiormente ha contribuito alla diffusione del marchio nel segmento SUV compatti. Renegade infatti tornerà entro il 2030 con una nuova generazione, come confermato al Salone di Parigi dal responsabile Jeep per il mercato europeo Xaver Peugeot.

Dal debutto commerciale nel 2014, la Renegade ha totalizzato oltre 610.000 unità vendute in Europa, diventando il modello più venduto del marchio americano nel Vecchio Continente nel nuovo millennio. La nuova generazione si inserisce in un piano di espansione che porterà Jeep a disporre di sei modelli europei entro la fine del decennio. La strategia prevede un’offerta articolata su differenti segmenti, piattaforme e sistemi di propulsione, con l’obiettivo di mantenere una presenza competitiva in un mercato dove i SUV compatti sono una componente centrale.

Ritorno entro il 2030

La sua uscita dalla gamma europea aveva lasciato spazio soprattutto ad Avenger e Compass, ma con il ritorno di Renegade, il marchio vuole ricostruire una proposta intermedia. Il costruttore non ha ancora comunicato una data precisa per la presentazione, ma ha fissato l’orizzonte temporale entro il 2030. Rimangono aperte dunque le ipotesi di un avvio produttivo tra il 2028 e il 2029, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale.

Le indiscrezioni hanno suggerito la presenza di una variante con impostazione più filante, assimilabile a una fastback. Sicuramente sarà conservato lo stile squadrato che ha reso iconica Renegade in passato. Non si conoscono ancora le dimensioni ufficiali, anche se alcune anticipazioni hanno parlato di una lunghezza sui 423 cm.

Piattaforma STLA One

Jeep ha confermato un approccio multi-piattaforma per la propria gamma europea, pur non avendo ancora comunicato quale architettura sarà utilizzata dalla nuova Renegade. L’ipotesi più concreta, come indicato da Ansa, porta all’utilizzo di STLA One, la piattaforma modulare del gruppo Stellantis. La scelta sarà determinante per definire le caratteristiche della vettura che nascerà.

Da essa dipendono infatti il posizionamento del pacco batterie, la configurazione dei gruppi motopropulsori, il passo e l’eventuale integrazione di una trazione integrale elettrificata. Un’architettura multi-energy consentirebbe a Jeep di adattare la produzione alle differenti condizioni dei mercati europei, evitando di vincolare l’intero progetto a un’unica tecnologia di alimentazione.

Motori, tra termico ed elettrico

Il principio del multi-energy si basa sulla necessità di varie soluzioni, lasciando ai clienti la possibilità di scegliere la tecnologia più adatta alle proprie esigenze di utilizzo. Tra gli scenari compatibili con la strategia annunciata rientrano motorizzazioni a mild hybrid a benzina, sistemi full hybrid e anche 100% elettrici. Non è confermata invece la presenza o meno di una soluzione plug-in.

Tra le certezze che vi saranno sulla nuova Renegade vi è sicuramente la presenza della trazione integrale. Jeep infatti ha dichiarato che ogni modello della futura gamma europea disporrà di una variante 4×4. Una scelta che può rivelarsi vincente, visto come andrebbe a differenziarla da numerosi concorrenti del segmento, spesso proposti esclusivamente con trazione anteriore. Oltre a questa vettura, il marchio a stelle e strisce valuta anche il ritorno di un modello che si ispirerebbe a Willys, veicolo storico e che ha fatto le fortune del marchio. Renegade tornerà dunque con una nuova identità tecnica, rimanendo fedele al proprio stile, ma portando novità tecniche.