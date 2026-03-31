Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Jeep Renegade: l'ultimo restyling in Brasile

Per oltre un decennio, la Jeep Renegade è stata molto più di un semplice SUV compatto per le strade italiane: è stata un autentico fenomeno sociale. Nata nel 2014 negli stabilimenti di Melfi, ha saputo fondere il fascino ruspante del marchio americano con una praticità urbana che ha stregato migliaia di automobilisti.

È stata, per anni, la regina incontrastata del suo segmento, capace di trasformare il concetto di “fuoristrada” in un oggetto del desiderio quotidiano grazie al suo iconico design “boxy” e ai richiami storici alla leggendaria Willys.

Tuttavia, in Europa, la sua stella ha iniziato a svanire a causa di normative sulle emissioni sempre più stringenti e di una piattaforma tecnica che ha faticato a stare al passo con la completa elettrificazione, portando il gruppo Stellantis a preferire modelli più recenti come la Jeep Avenger. Ora, mentre nel Vecchio Continente si celebra l’addio, in Brasile la Renegade si rilancia con un restyling che ne proietta l’eredità nel futuro.

Estetica e muscoli da vendere

Jeep ha presentato per il mercato sudamericano la nuova Renegade MY27, un aggiornamento profondo che, pur rimanendo fedele allo spirito originale, introduce novità estetiche e meccaniche di rilievo. Esternamente, il SUV riceve un trattamento che ne esalta la grinta: la griglia anteriore a sette feritoie è stata ridisegnata, mantenendo il suo carattere ma con un look più moderno, accompagnata da paraurti con angoli di attacco e uscita più aggressivi per affrontare meglio i terreni accidentati.

Debutta inoltre una nuova firma luminosa a LED e un disegno inedito per i cerchi in lega da 17″ e 18″, che completano un design esterno rinfrescato e pronto a nuove sfide.

Un cuore tecnologico e “green”

La vera rivoluzione però si consuma all’interno dell’abitacolo e sotto il cofano. L’interno è stato completamente rinnovato per offrire un’esperienza digitale di alto livello: spicca il nuovo infotainment centrale a sbalzo da 10,1″ ad alta risoluzione, che integra l’assistente virtuale Alexa di Amazon, affiancato da un quadro strumenti digitale da 7″. La dotazione di serie è ricchissima e include il climatizzatore automatico bizona con bocchette posteriori, l’avviamento senza chiave e la ricarica wireless per lo smartphone.

Dal punto di vista meccanico, Jeep introduce un powertrain mild hybrid a 48 V da 176 CV, capace di ridurre i consumi in città del 7% e le emissioni dell’8%. Questa unità si affianca al potente 1.3 turbo benzina da 185 CV, che nel contesto brasiliano può essere alimentato anche ad etanolo.

Per chi cerca l’avventura pura, la versione Willys rimane il riferimento assoluto: dotata di trazione integrale con certificazione Trail Rated, cambio automatico a nove rapporti con ridotte e blocco del differenziale, offre cinque modalità di guida specifiche per dominare neve, sabbia, fango e rocce. Ogni allestimento è stato curato nei minimi dettagli, con rivestimenti specifici che spaziano dal vinile nero della Longitude ai tessuti verde militare con effetti 3D della Willys.

Listino prezzi

Il lancio di questo restyling è accompagnato da una politica commerciale molto competitiva, con un consistente taglio ai listini che arriva fino a 18.000 real brasiliani, circa 3.000 euro in meno rispetto al passato. Al momento, queste interessanti novità sono limitate esclusivamente al mercato brasiliano. Di seguito, i prezzi nel dettaglio: