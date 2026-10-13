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Ufficio Stampa Jeep La Jeep Renegade continua a macinare ottimi numeri di vendita

La Jeep Renegade tornerà in Europa entro il 2030. Dopo l’uscita di scena di uno dei modelli più rappresentativi della recente storia del marchio americano, arriva la conferma ufficiale di una nuova generazione. Ad annunciarla è stato Xavier Peugeot, responsabile di Jeep Europa, durante una conferenza stampa al Salone dell’Auto di Parigi 2026.

La futura Renegade potrebbe nascere sulla nuova piattaforma STLA One del gruppo Stellantis, anche se la scelta dell’architettura non è ancora definitiva. Il suo ritorno rientra in un piano industriale che prevede una gamma europea composta da sei modelli entro la fine del decennio. Ma le novità potrebbero non fermarsi qui: Jeep sta valutando anche la possibilità di riportare in vita il nome Willys, utilizzandolo per un’inedita vettura compatta elettrificata.

Jeep Renegade, una storia europea da oltre 610.000 esemplari

Presentata nel 2014, la Renegade ha rappresentato una svolta nella strategia commerciale di Jeep, portando l’identità del marchio in una categoria più accessibile rispetto ai tradizionali fuoristrada americani. Il suo successo è stato particolarmente significativo in Europa, dove sono stati venduti oltre 610.000 esemplari dal debutto.

La Renegade ha contribuito ad ampliare la clientela del marchio, proponendo dimensioni compatte, uno stile immediatamente riconoscibile e versioni dotate di trazione integrale. La produzione italiana, nello stabilimento Stellantis di Melfi, ha inoltre rafforzato il legame tra il modello e il mercato europeo.

La decisione di sviluppare una nuova generazione conferma quindi l’importanza commerciale di un’automobile che ha permesso a Jeep di raggiungere automobilisti interessati a un SUV compatto senza rinunciare all’immagine avventurosa del marchio. Non sono stati ancora comunicati dettagli relativi a dimensioni, motorizzazioni, design o stabilimento produttivo della futura Renegade.

Nuova piattaforma STLA One e trazione integrale

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibile architettura tecnica della prossima Renegade. Secondo quanto anticipato da Xavier Peugeot, la vettura potrebbe utilizzare la piattaforma STLA One, descritta dal manager come una delle soluzioni più competitive di Stellantis per i prossimi anni.

La scelta non è stata ancora ufficializzata, ma si inserirebbe nella strategia di Jeep di utilizzare differenti architetture del gruppo per sviluppare una gamma adatta alle esigenze del mercato europeo. Accanto alla STLA One, il piano prevede infatti l’impiego delle piattaforme STLA Medium e STLA Large, destinate a modelli di dimensioni e caratteristiche differenti.

Peugeot ha inoltre ribadito un principio fondamentale per l’identità del marchio: tutti i futuri modelli Jeep saranno compatibili con la trazione 4×4. Questo non significa necessariamente che ogni versione sarà dotata di quattro ruote motrici, ma che le rispettive architetture consentiranno di proporre configurazioni a trazione integrale. Per la nuova Renegade resta invece da chiarire quali sistemi di propulsione saranno effettivamente disponibili.

Jeep Willys, possibile ritorno con un modello compatto

La seconda anticipazione riguarda un nome ancora più importante nella storia del marchio: Willys, strettamente legato alle origini della Jeep. La casa americana sta studiando la possibilità di realizzare un nuovo modello dalle dimensioni inferiori rispetto all’attuale Jeep Avenger, recuperando l’identità della storica fuoristrada attraverso un’automobile compatta ed elettrificata.

Il progetto, tuttavia, si trova ancora in una fase preliminare e non è stata presa alcuna decisione definitiva sulla produzione. L’eventuale Willys potrebbe arrivare dopo il 2030, andando ad aggiungersi ai sei modelli già previsti dal piano europeo.

Si tratterebbe quindi di una proposta distinta dalla futura Renegade, pensata per ampliare ulteriormente la presenza di Jeep nel settore delle vetture compatte. Per il momento, la certezza riguarda il ritorno della Renegade entro la fine del decennio. La Willys rimane invece un’ipotesi allo studio, che dimostra l’interesse del marchio per una gamma sempre più articolata senza abbandonare i riferimenti alla propria storia.