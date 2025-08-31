Jeep svela una nuova serie speciale della sua iconica Wrangler: sarà però disponibile esclusivamente in Giappone e solo in poche unità, ecco i dettagli

Ufficio Stampa Stellantis La nuova limited edition della Wrangler è un'esclusiva per il Giappone

La Jeep Wrangler è uno dei modelli più iconici della gamma del brand americano. Si tratta, infatti, di una vettura che, anno dopo anno, è riuscita a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato, sia negli USA che in altri Paesi, grazie al suo stile unico capace di incarnare al meglio l’essenza del marchio, fin dalla prima versione lanciata nel 1986.

Ad arricchire la gamma della Wrangler arriva in questi giorni una nuova serie speciale a tiratura limitata. Gli appassionati europei, però, non potranno comprarla facilmente. La nuova Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition, infatti, sarà disponibile come serie limitata per il Giappone. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questo particolare progetto, pronto a debuttare sul mercato nipponico nel mese di settembre.

Una nuova limited edition

La Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition è un veicolo in edizione limitata. Jeep ha sviluppato il modello partendo dall’allestimento Unlimited Sport, già parte della gamma del fuoristrada americano, uno dei modelli più caratteristici insieme alla Cherokee. Da segnalare, però, alcuni elementi esclusivi come la particolare colorazione verde militare, che Jeep chiama semplicemente “41” per onorare la fondazione del marchio (avvenuta per l’appunto nel 1941).

Il richiamo evidente è alla Willys MB, modello che rappresenta una parte essenziale della storia del marchio e già utilizzato in passato come fonte di ispirazione per varie serie speciali e modelli esclusivi della gamma Jeep. Tra le caratteristiche di questa limited edition troviamo adesivi sul parafango e sul lunotto posteriore che raffigurano le linee di contorno della cima della montagna e la silhouette di una Willys MB. Nella parte sinistra del veicolo è presente il badge “One of ’41”

Si tratta quindi di una trasformazione speciale per la Wrangler. Il modello, pur conservando le specifiche tecniche della versione standard e il suo stile originale, si arricchisce di un omaggio alla storia del brand e alle sue radici, creando un mix distintivo e interessante. Per appassionati e collezionisti nipponici, questa versione è destinata a diventare una delle più richieste, anche grazie a un prezzo di vendita non molto differente da quello di una normale Wrangler.

Prezzo e disponibilità

Stellantis Japan ha comunicato questa settimana tutti i dettagli sulla commercializzazione della nuova Jeep Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition. Il modello, infatti, sarà disponibile presso le concessionarie nipponiche a partire dal prossimo 13 settembre. La clientela interessata all’acquisto non dovrà perdere tempo: sul mercato, infatti, arriveranno appena 150 unità della serie speciale che potrà essere acquistata con un prezzo suggerito dal produttore di 7,89 milioni di yen (tasse incluse) che, al cambio attuale, corrispondono a circa 46.000 euro.

La Casa metterà a disposizione degli acquirenti anche un portachiavi originale Jeep “One of ’41” e altri accessori esclusivi. Si tratta di un progetto sicuramente molto interessante e che potrebbe presto essere riproposto in altri mercati, con nuove limited edition dedicate alla Wrangler e ispirate alle origini del marchio e ai modelli che hanno contribuito alla formazione della sua identità nel corso degli anni. Staremo a vedere quali saranno le scelte della Casa in tal senso.