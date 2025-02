Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Kia Kia presenta due modelli all'EV Day 2025

Kia Corporation ha svelato i modelli EV4 e Concept EV2 al Kia EV Day 2025 a Tarragona, in Spagna. Questi nuovi veicoli elettrici rafforzano la gamma Kia, con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica più accessibile e attraente. L’EV4 rappresenta il primo tentativo del marchio di entrare nel segmento delle berline e hatchback elettriche, mentre il Concept EV2 anticipa un futuro SUV compatto elettrico. Una bella proiezione di come potrebbe essere il domani delle quattro ruote secondo il brand sudcoreano.

Kia EV4, una berlina elettrica affascinante

La Kia EV4 è un modello versatile e pratico, progettato per affrontare sia la città che i viaggi più lunghi. Disponibile sia in versione berlina a quattro porte che hatchback a cinque porte, l’EV4 ridefinisce il segmento C con un approccio fresco all’estetica tradizionale.

La EV4 si distingue per il suo stile audace, che combina un frontale basso con una silhouette allungata. Il risultato dà vita a una forma moderna ed espressiva, ispirata alla filosofia di design “Opposites United” tipica del marchio. I fari verticali e la firma luminosa Star Map identificano la EV4 come una vera elettrica di Kia.

Passando agli interni, questi offrono un ambiente minimalista ma coinvolgente, con un’interfaccia utente fluttuante e un volante asimmetrico che migliorano la funzionalità. L’abitacolo è spazioso e pone particolare attenzione all’ergonomia e alla praticità.

Kia EV4, tra motore e tecnologia

La Kia EV4 è disponibile con due opzioni di batteria: standard da 58,3 kWh e long-range da 81,4 kWh. La versione long-range offre un’autonomia di riferimento fino a 630 km (WLTP). Il motore da 150 kW garantisce un’accelerazione 0-100 km/h in 7,4 secondi. Inoltre, grazie alla piattaforma E-GMP a 400V, l’EV4 può essere ricaricata dal 10 all’80% in soli 31 minuti.

L’EV4 è dotata di Digital Key 2.0 per un facile accesso tramite smartphone o Apple Watch. Il sistema i-Pedal 3.0 offre una frenata rigenerativa variabile per massimizzare comfort, efficienza e sicurezza. Poi, il display widescreen da 30 pollici con connected car Navigation Cockpit (ccNC) garantisce un’esperienza di intrattenimento di livello superiore, con accesso a YouTube, Netflix e altri servizi di streaming.

Il pacchetto ADAS è molto completo, e fra i sistemi spiccno:

Highway Driving Assist 2 (HDA2);

Driving Package F+ (Drive Wise).

La struttura della carrozzeria è ottimizzata per la massima protezione in caso di collisione. L’EV4 punta a ottenere il massimo punteggio nei test di sicurezza Euro NCAP, US NCAP e IIHS. Presente anche la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) e Vehicle-to-Grid (V2G). Il V2L consente di alimentare dispositivi elettronici all’esterno dell’auto, mentre il V2G permette di immettere energia nella rete elettrica. Infine, il portellone di ricarica è posizionato sul parafango anteriore per una maggiore accessibilità.

Kia Concept EV2: futuro SUV compatto elettrico

Il Concept EV2 anticipa la visione di Kia per un futuro SUV compatto elettrico del segmento. Questo modello incarna lo spirito di innovazione e avventura, offrendo un’esperienza di guida urbana nuova ed entusiasmante. Il Concept EV2 si distingue per il suo design pulito e sicuro, con luci diurne verticali (DRL) e la firma luminosa Star Map di Kia. Nonostante le dimensioni compatte, il Concept EV2 ha un aspetto robusto e sofisticato, con paraurti robusti e una linea di spalla dinamica.

Gli interni del Concept EV2 sono realizzati con materiali sostenibili e offrono un ambiente confortevole e multifunzionale. I sedili posteriori pieghevoli creano uno spazio ampio e versatile, ideale per rilassarsi o trasportare oggetti ingombranti. Le portiere posteriori incernierate posteriormente migliorano l’accessibilità all’abitacolo.

Il Concept è dotato di divisori per bagagli scorrevoli a comparsa e cinghie per fissare oggetti di diverse dimensioni. La tecnologia di illuminazione a messaggi consente di comunicare con pedoni e altri utenti della strada. Gli altoparlanti triangolari rimovibili offrono un’esperienza audio personalizzabile.

Produzione e lancio

La produzione della Kia EV4 berlina inizierà a metà marzo nello stabilimento Kia Autoland Gwangmyeong EVO in Corea, mentre la hatchback sarà prodotta esclusivamente in Slovacchia, principalmente per il mercato europeo. Il lancio commerciale è previsto a marzo in Corea, seguito dall’Europa nella seconda metà dell’anno e dagli Stati Uniti successivamente. Il Kia EV2 dovrebbe essere lanciato in Europa e in altre regioni nel 2026.