In occasione della Milano Design Week 2025, Kia ha mostrato in pubblico la EV2, una concept car che anticipa il futuro (e potenzialmente rivoluzionario) B-SUV elettrico

Innovare puntando su un mix di stile e sostenibilità è la strada scelta da Kia che, lo scorso mese di febbraio, in occasione dell’evento EV Day tenuto a Barcellona, ha svelato alcune delle novità per il suo futuro. In questi giorni, in occasione della Milano Design Week 2025, la Casa torna in prima pagina mostrando in pubblico la Kia EV2.

Si tratta di una concept che riprende ed evolve il design delle ultime produzioni di Kia, guardando a un futuro a zero emissioni, ma senza rinunciare a comfort e praticità di utilizzo. Alla base del progetto c’è la filosofia di design Opposites United con cui Kia punta a fondere la compattezza tipica dei veicoli da città con la flessibilità e la spaziosità dei modelli adatti a tutta la famiglia.

Elettrica e innovativa

Su Virgilio Motori abbiamo seguito, nel dettaglio, le novità di Kia EV Day 2025, un appuntamento che ha rappresentato un punto di svolta per il brand coreano, pronto a crescere in modo significativo sul mercato europeo. Tra le novità mostrate in occasione dell’evento c’è anche Kia EV2, la concept protagonista della Milano Design Week 2025, evento che rappresenta il palcoscenico ideale per il modello. Per l’occasione è stata realizzata un’installazione, chiamata Transcend Journey, presso gli East End Studios.

Kia ha descritto il suo nuovo progetto come un “SUV agile e completamente elettrico” che andrà a occupare il segmento B del mercato. La scelta di mostrare EV2 alla Milano Design Week non è casuale: un modello di questo tipo è pensato per città come Milano, dove le dimensioni compatte sono un plus e dove l’elettrificazione è oramai essenziale, con la possibilità di spostamento a zero emissioni che diventa un elemento fondamentale per accedere alle ZTL.

Il modello si rivolge, in particolare, a potenziali clienti con “una particolare attenzione al lifestyle, desiderosi di sperimentare nuove tecnologie, migliorare la produttività e aprirsi a nuove possibilità“. Nello stesso tempo, EV2 è pensata per chi cerca una soluzione per spostamenti sostenibili, dal punto di vista ambientale, e con un costo al chilometro ridotto, grazie alla possibilità di sfruttare la trazione elettrica.

In quanto concept, il protagonista assoluto è il design e le soluzioni pratiche che lo caratterizzano, come le portiere incernierate nella parte posteriore, il pavimento piatto e il portellone ad ampia apertura oltre che l’illuminazione LED, personalizzabile, e interni disponibili in varie configurazioni e con materiali sostenibili. Tra gli elementi che caratterizzano il prototipo ci sono anche i divisori a scomparsa per i bagagli e gli altoparlanti rimovibili che permettono di ascoltare la musica anche al di fuori dell’auto.

Un futuro da modello di serie

Il passaggio da concept car a modello di serie è in programma, ma non sarà immediato. La Kia EV2, infatti, arriverà sul mercato nel corso dei prossimi anni, andando ad affiancarsi ad altri modelli della stessa famiglia, come la berlina Kia EV4. La presentazione del modello destinato a entrare in produzione, infatti, è fissata per il 2026. Maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Di certo, il modello che deriverà dalla concept avrà un ruolo fondamentale per le strategie future di Kia, soprattutto in Europa.